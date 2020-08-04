Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего обращения к нации решил пригрозить РФ из-за российских наёмников, которых задержали в Минске.

"Мы по-человечески относимся к этим ребятам. И они рассказали всё. Прекратите врать! И месить всякую мешанину в СМИ! Вы же уже опозорились! Сначала Стамбул, потом Венесуэла… Не подбрасывайте здесь ядерного оружия. Иначе полыхать будет так, что до Дальнего Востока!" — высказал белорусский лидер.

"Пока горячей войны нет. Но попытка организовать бойню в центре Минска очевидна", — отметил Лукашенко.