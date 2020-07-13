К чему готовы Баку и Ереван на фоне эскалации карабахского конфликта

К чему могут привести сильные бои на границе Азербайджана и Армении, "Правде.Ру" рассказали Самир Мамедов и Александр Маркаров.

Может ли сегодня Азербайджан захватить Карабах?

Сильные бои на границе Азербайджана и Армении

Баку и Ереван сообщили о боях на границе 12 июля. Так, в воскресенье днем Минобороны Азербайджана сообщило о попытке подразделений ВС Армении атаковать позиции азербайджанской армии с использованием артиллерии в направлении на город Тавуз.

Как проинформировали в Баку, в бою погибли два азербайджанских военнослужащих, ранены пятеро. Позднее от полученных ран умер еще один солдат.

Минобороны Армении сообщил в понедельник, что азербайджанские вооруженные силы в понедельник утром возобновили артиллерийский обстрел армянских позиций на государственной границе в направлении Тавушской области. Сообщается о легких ранениях у двух военнослужащих.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) назначила на понедельник экстренное заседание в связи с эскалацией конфликта двух стран.

Ереван дал указание занять "новые высоты"

Как сказал "Правде.Ру" директор армянского филиала Института стран СНГ, политолог Александр Маркаров, налицо очередная эскалация напряженности со стороны Азербайджана, "абсолютно непривязанная" к событиям вокруг переговорного процесса или к каким-либо шагам со стороны Армении, "которая всегда выступала в качестве конструктивной стороны, пытающейся решить вопросы путем мирных переговоров".

По его словам, Ереван пока придерживается, по возможности, желания прекращения обстрелов, но в случае необходимости "имеет указания со стороны Министерства обороны занять и новые высоты на границе между Арменией и Азербайджаном".

Александр Маркаров сообщил, что Ереван проинформировал о ситуации генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася.

"Напомню, что Армения является членом ОДКБ, а любая провокация, любое нападение на члена ОДКБ расцениваются как нападение всех участников данной организации. Понятно, что на данный момент не ожидается вовлечение вооруженных сил других стран-членов ОДКБ. Однако заявления со стороны ОДКБ ожидаются — с осуждением действий Азербайджана, которые они предприняли на армяно-азербайджанской границе", — сказал Александр Маркаров.

"Политика, которая проводится со стороны авторитарного режима Баку, отнюдь не способствует наличию мер доверия между сторонами, необходимыми для урегулирования конфликта, Азербайджан не стремится к мирному разрешению конфликта", — резюмировал эксперт.

Баку готов "деоккупировать территории"

Со своей стороны, азербайджанский политолог Самир Мамедов, заявил для "Правды.Ру", что напряженность связана с тем, что "оккупационные силы Армении продолжают находиться на территории Азербайджана".

"Армянская сторона будет говорить, что это азербайджанцы начали. Азербайджанская сторона будет говорить, что это армянская сторона начала. Но суть не в этом. Главная проблема этой напряженности заключается в том, что армянские оккупационные войска находятся на международно признанной территории Азербайджана", — сказал политолог.

В любом случае, неразрешенность карабахского конфликта будет являться очагом напряженности на южных рубежах России, добавил он.

"Армянская сторона не идет ни на какие компромиссы, то есть, считает, что нужно легализовать оккупацию Нагорного Карабаха и 7 районов, которые являются территорией Азербайджана, но это невозможно. Азербайджан никогда не признает эту оккупацию, а международное сообщество, в том числе и Российская Федерация, признает территориальную целостность Азербайджана", — отметил Самир Мамедов.

Это, по его словам, базисный международно-правовой фактор переговорного процесса, с которым всячески не хочет соглашаться Армения, поэтому переговоры идут безрезультатно — ради переговоров.

По словам политолога, в соответствие со статьей 51 устава ООН у Азербайджана есть право деоккупировать свои территории.

"Азербайджан всячески старается этот вопрос решить мирным путем, предоставить армянам Карабаха статус автономии в рамках территориальной целостности Азербайджана. И тот факт, что уже 27 лет ведутся переговоры, говорит о том, что Азербайджан хочет решить этот вопрос мирным путем. Но если этот вопрос не урегулируется в ближайшее время, Азербайджан имеет право начать контртеррористическую операцию на своей территории", — сделал вывод Самир Мамедов.

Россия говорит о поэтапном решении проблемы Карабаха

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями — Россией, США и Францией.

В апреле глава МИД Сергей Лавров заявил о том, что в настоящее время на столе переговоров по урегулированию карабахского конфликта находится документ, предполагающий поэтапное решение затяжного противостояния в Закавказье

"Предполагая на первом этапе решение наиболее актуальных проблем, освобождение (армянскими войсками) ряда районов вокруг Нагорного Карабаха и разблокирование транспортных, экономических, и прочих коммуникаций", — сказал Лавров в ходе круглого стола в формате онлайн, организованного Фондом поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова.

Читайте по теме: Азербайджан готов отвоевать Карабах. Почему медлит?

Александр Маркаров: Пашинян понял, что НАТО ему не поможет

Как воюющий Карабах превратился в туристскую мекку