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Автор Любовь Степушова

Азербайджан готов отвоевать Карабах. Почему медлит?

Мир » Бывший СССР » Азербайджан

Минобороны Азербайджана сообщило, что армия готова освободить оккупированные территории Нагорного Карабаха. Об этом же постоянно говорит президент Ильхам Алиев. Когда и при каких условиях это будет? Как в Азербайджане относятся к роли Москвы в урегулировании конфликта?

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Азербайджан позиционирует себя как достаточно сильное экономически и политически развитое государство, которое готово заботиться о своих гражданах. Казалось бы, Баку имеет все возможности форсировано решить проблему. Почему не решает? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. Ru рассказал азербайджанский политолог Тофик Аббасов.

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— Тофик, как вы говорите, Нагорный Карабах был и будет вашим, Армения отказывается даже обсуждать эти вопросы, а военный потенциал Азербайджана почти в пять раз превышает армянский. Почему до сих пор ваше руководство не воспользовалось опцией вооруженного разрешения этого конфликта? В 2016, когда было обострение конфликта, азербайджанская армия развила наступление. Что помешало ей дойти до конца?

— Помешало вмешательство России. Был звонок министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу азербайджанскому коллеге Закиру Гасанову, который просто настоятельно потребовал остановить наступательные действия. Это было в апреле 2016 года. В наших справочниках, в нашей хронологии это наступление сейчас именуется как Четырехдневная война. В результате этого наступления Азербайджан освободил более двух тысяч квадратных километров своих территорий.

— Что будет, если вы решите опять пойти в наступление, но Шойгу снова позвонит и вмешается?

— По прошествии времени изменилась геополитическая ситуация. Сейчас Армения фактически проявляет нервозность и предпринимает очень неадекватные действия на международной арене. Она заявляла, что меняет свои векторы внешней политики. То политический кластер этой страны пропагандирует антироссийский вектор, то стремится к сотрудничеству с Россией, потом там — опять антироссийские настроения, требуют вывода 102-й базы в Гюмри из расположения республики и так далее.

Недавно премьер-министр Никол Пашинян вообще объявил о том, что Армения должна покончить со своим униженным положением, имея в виду ее унижение российским влиянием, и что мы будем менять вектор внешней политики. То есть — он как бы дал задачу, что нам пора уже подумать над тем, кто — наши ближайшие друзья, а кто — наши недруги.

В последнее время неслучайно армянские политологи, экспертные сообщества утверждают, что Россия открыто поддерживает в Карабахском противостоянии Азербайджан во вред союзническим отношениям с Арменией. Если даже это так, то этому имеются свои причины.

Первым делом это — то, что Армения выступает в регионе производителем новых рисков и вызовов, а Азербайджан — за продолжение переговорного процесса. Поэтому все стороны, которые вовлечены в это дело, прекрасно информированы о том, что армянская сторона фактически подрывает дипломатический раунд, а значит, альтернатива военного решения становится все более реалистичной и, может быть, уже скоро даже востребованной.

В нашем понимании это, скорее всего, будет акция по принуждению к миру Армянской республики, которая незаконно удерживает наши территории. Напомню, что есть четыре резолюции Совета Безопасности ООН еще от 1992 года, которые требовали незамедлительного вывода армянских вооруженных сил с азербайджанской территории. Эти резолюции по-прежнему остаются невыполненными. И поэтому международное право — на стороне Азербайджана, на стороне наших требований.

— Все-таки в рамках Минской группы ОБСЕ, действующей по мандату генсекретаря ООН, выработано решение о поэтапном решении проблемы. Что это за этапы?

Поэтапность подразумевает, прежде всего:

  • вывод армянских вооруженных оккупационных сил с азербайджанских территорий, чтобы туда смогли вернуться постоянные жители этих регионов.

Это — не только азербайджанцы, а также и армяне.

  • Во-вторых, это — создание механизмов безопасности и обеспечения нормальных жизненных условий для тех людей, которые вернутся в эти земли.
  • В-третьих, это — комплекс мер по деблокированию коммуникаций в регионе, которые больнее всего бьют по интересам самой же Армянской Республики.

Ведь Азербайджан в этом отношении чувствует себя превосходно. У нас есть много альтернатив. Мы разрабатываем движение по международным коммуникационным коридорам север-юг и восток-запад.

Армения в этом отношении находится в зацикленном, застопоренном положении. Поэтому она не меньше, а дальше больше, чем Азербайджан, заинтересована в том, чтобы раскрылись коммуникации, чтобы она восстанавливала отношения с Турецкой Республикой и даже с Азербайджаном. Поэтому все зависит от Армении.

  • И наконец — статус армянского меньшинства Нагорного Карабаха.

Этот вопрос остается на самый последний этап, потому что решать такие чувствительные вопросы в условиях военного противостояния неправомерно и, может быть, даже алогично.

Поэтому наши требования полностью стыкуются с нормами международного права. Все международные организации, в том числе ООН, Совет Европы, ПАСЕ, Организация исламского сотрудничества, Движение неприсоединения, куда входят 120 государств мира, — все однозначно поддерживают территориальную целостность Азербайджана.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы россия армения азербайджан тофик аббасов нагорный карабах нагорно-карабахский конфликт
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