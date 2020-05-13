Варшаве напомнили, что "Освенцим находился в католической Польше"

Варшава нервно отреагировала, когда ей наступили на "больную мозоль", намекнув, что под маской образцовых католиков скрывается махровый антисемитизм, в том числе, польский.

Кедми: поляки извели больше евреев, чем немцы! Вечер с Владимиром Соловьевым от 21.11.17

Месседж Польше из Италии: не лицемерьте

Журналист одного из итальянских телеканалов Энрико Ментана заявил о том, что "лагерь Освенцим находился в католической Польше, а сам Гитлер был крещеным и конфирмованным католиком".

Он участвовал в дискуссии в Facebook по поводу того, что переход католика в плену исламистов в ислам похож на переход еврея, который вернулся из Освенцима — в нацизм.

Варшаве наступили на "больную мозоль"

В своем ответном посте на Facebook польское посольство подчеркнуло, что журналист должен быть особенно осторожен, "касаясь таких чувствительных тем".

"Это правда, что Польша была очень католической во время Второй мировой войны, но во время этого глобального конфликта Польша была оккупирована нацистами ", — подчеркнули в посольстве.

"Таким образом, любое утверждение, которое может предполагать заранее, что Освенцим был построен в Польше, потому что она была очень католической, а также объединение этих двух элементов — глубоко ошибочно, несправедливо и неоправданно", — отмечено в заявлении.

Ранее в Польше нервно реагировали на упоминания в западных СМИ про "польские лагеря смерти", требуя обязательной переформулировки на "нацистские лагеря смерти, расположенные в Польше", а так же на заявление главы МИД Израиля Исраэля Каца о том, что "поляки всосали антисемитизм с молоком матери". В результате чего в прошлом году был отменен саммит Вышеградской группы в Израиле.

"Было много поляков — пособников фашистов"

Как сказал "Правде.Ру" руководитель отдела Израиля и еврейских общин Института, востоковедения РАН Дмитрий Марьясис, "мы знаем, что происходило во время Второй мировой войны, было много поляков — пособников нацистов".

"И уже после войны поляки довольно непросто относились к евреям, возвращающимся после этой ужасной трагедии в свои дома. Например, известен погром в городе Кельце в 1946 году, когда евреев не пустили в свои квартиры, занятые поляками. Известны и убийства евреев в деревне Едвабне", — отметил Дмитрий Марьясис.

Политолог Михаил Чернов сказал "Правде. Ру", что "евреев истребляли в Польше при участии местного населения. Более того, по ряду свидетельств, польское правительство в Лондоне, было довольно тем, что немцы решили за них еврейский вопрос в Польше".

В этой связи вспоминаются слова Владимира Путина о том, что бывший польский посол в гитлеровской Германии Юзеф Липский был "антисемитской свиньей". На расширенной коллегии Министерства обороны РФ в 2019 году президент отметил, что дипломат Липский разделял мнение главы Третьего рейха Адольфа Гитлера в части издевательств над евреями.

"Гитлер сказал послу Польши в Германии, что у него есть идея выслать евреев в Африку, в колонии. Представляете, 1938-й год. На вымирание, на уничтожение. На что польский посол ему ответил (а потом это записал в докладной министру иностранных дел Польши господину [Юзефу] Беку): "Если фюрер это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве". Сволочь. Свинья антисемитская. По-другому сказать нельзя", — пояснил Путин.

Никогда Польше не отмазаться от смертного греха, разве что покаяться

Обвинения поляков в природном антисемитизме и коллаборационизме с фашистской Германией — это больной вопрос Польши.

В 2018 году там был принят закон, который вводил уголовную ответственность на срок до трех лет тюрьмы за распространение "идей о вине польского народа или государства в массовом истреблении евреев в годы Второй мировой войны". Однако после критики со стороны Израиля и США закон был отменен. Полякам сказали, что он мешал "говорить о правде".

Читайте по теме: Природный антисемитизм: Польша лицемерит, Израиль грубит

Поддержит ли Израиль Польшу в ревизии событий Второй мировой войны

МИД Польши выпустил брошюру о недопустимости использования формулы "польские концлагеря".