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Автор Любовь Степушова

Поддержит ли Израиль Польшу в ревизии событий Второй мировой войны

Мир » Азия » Ближний Восток

Поляки гадают, удастся ли Владимиру Путину записать Биньямина Нетаньяху к себе в союзники в отстаивании исторической правды о Второй мировой войне.


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Путин едет в Израиль, а Дуда нет

Президент России Владимир Путин прибудет в Израиль в четверг. В Иерусалиме он откроет памятник жертвам блокады Ленинграда, а также примет участие в организованном израильтянами Всемирном форуме по холокосту, в частности, посетит Институт Яд Вашем, где состоится церемония чествования 75-летней годовщины освобождения концлагеря "Освенцим".

Свое участие в памятных мероприятиях уже подтвердили около 40 глав и членов правительств со всего мира, в частности:

  • президент Франции Эммануэль Макрон;
  • президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер;
  • президент Италии Серджо Маттарелла;
  • президент Австрии Александр Ван дер Беллен.

В польской прессе появились статьи о том, что президент Анджей Дуда не поедет на мероприятие, якобы он отказался от него, потому что ему не было предоставлено право выступить на Форуме. Как же так, возмущаются поляки, страна, в которой располагался "лагерь смерти", лишена возможности сказать слово! А между тем там будет Владимир Путин, который будет отстаивать "свое видение" причин Второй мировой войны.

Об этом пишет газета Do Rzeczy в статье: "Поддержит ли премьер-министр Израиля видение Путина о Второй мировой войне?".

Иссахар в обмен на антипольскую политику?

Газета уверена, что глава России будет озвучивать мнение о том, что "антисемитские власти Второй Польской Республики, вступившие в союз с Третьим рейхом, фактически привели к началу Второй мировой войны". Конечно, поляки придерживаются другой версии — что войну начали Германия и СССР, оккупировав Польшу по пакту Риббентропа-Молотова.

Do Rzeczy цитирует "хорошо информированный израильский телеканал 12", который утверждает, что "российский президент должен потребовать от Нетаньяху поддержки своего видения начала Второй мировой войны".

"Источники в правительстве Израиля говорят, что во время визита Путина Нетаньяху сделает нечто очень важное для России, а не для Израиля. Согласно 12 каналу, речь идет о поддержке русского видения истории Второй мировой войны", — пишет польская газета.

Израильские СМИ якобы при этом указывают, что россияне в ответ на эту поддержку могут в ответ освободить 26-летнюю израильтянку Нааму Иссахар, которая недавно была осуждена за попытку контрабанды наркотиков.

Причины отказа Дуде и Зеленскому в слове

Как сказал "Правде.Ру" руководитель отдела Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис, у Польши довольно тяжелые отношения с Израилем по наследию холокоста.

"Мы знаем, что происходило во время Второй мировой войны, было много поляков — пособников нацистов. И уже после войны поляки довольно непросто относились к евреям, возвращающимся после этой ужасной трагедии в свои дома. Например, известен погром в городе Кельце в 1946 году, когда евреев не пустили в свои квартиры, занятые поляками. Известны и убийства евреев в деревне Едвабне", — отметил Дмитрий Марьясис.

Поэтому причина отказать Дуде в выступлении была, отметил Дмитрий Марьясис, кроме того, добавил он, "роль Польши в освобождении евреев минимальна, главная роль для израильтян — это роль Красной армии".

"И если говорить о памяти холокоста, то тут и полякам просто особо и сказать нечего, как и украинцам", — сказал эксперт.

Зеленскому тоже не дали выступить на этом Форуме, добавил он, потому что "современная Украина не является правопреемницей Советского Союза и не играла субъектной роли в той войне".

Израиль и Россия согласны в оценке событий Второй мировой войны

По словам Дмитрия Марьясиса, России в отстаивании исторической правды особо ничья поддержка не нужна, но здесь поддержка Израиля будет, поскольку "если и есть какие-то проблемы между Россией и Израилем, то точно не в оценке исторических событий во Второй мировой войне".

"Израиль — единственная страна в мире, которая в современной истории установила памятник на территории своей страны не жертвам, а Красной армии — армии-победительнице, в Нетании 10 лет тому назад. Путин не раз подчеркивал, что он ценит ту позицию, которую Израиль занимает по этому вопросу. Израиль и так делает все, что может, абсолютно искренне. И не потому, что его Путин попросил, а израильтяне так искренне считают. Они прекрасно помнят, кто освободил "Аушвиц" ("Освенцим") и другие лагеря смерти", — сказал эксперт.

В этом контексте вопрос поддержки "видения России" в обмен на что-то, в частности, на освобождение Наамы Иссахар, не может стоять, уверен Дмитрий Марьясис.

"О ней пойдет речь, потому что для Израиля это очень важный момент — освобождение израильтянки, находящейся в заключении в России. Но сказать, что ее будут на что-то разменивать… Я напомню, что семья Иссахар даже отклонила свою петицию в Верховный суд Израиля о приостановлении экстрадиции российского хакера в США в обмен на освобождение Наамы", — резюмировал эксперт.

Европейские страны, заключившие пакты с гитлеровской Германией до того, как это сделал СССР

Страна Дата Особенности
Польша 26.01.1934 О неприменении силы в отношениях
Великобритания 18.03.1935 Соглашение по морским вооружениям, которое предоставило Гитлеру возможность иметь военный флот, запрещенный по результатам Первой мировой войны
Великобритания 30.09.1938 В декларации заявлялось о том, что подписанное Мюнхенское соглашение по разделу Чехословакии, а также англо-германское морское соглашение "символизируют волю обоих народов никогда более не воевать друг с другом".
Франция 06.12.1938 О мирных и добрососедских отношениях
Литва 22.03.1939 О воссоединении Клайпедского края (отданного Литве по Версальским соглашениям) с Германским рейхом.
Латвия 07.06.1939 О ненападении, секретная часть говорила о том, что Латвия обязывалась принять "с согласия Германии все необходимые меры военной безопасности по отношению к Советской России".

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