Как распознать онкологию у кошек и что делать дальше: симптомы, лечение

Как понять, что у кошки рак

2:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Онкология является одной из самых серьезных и неприятных проблем со здоровьем как для людей, так и для животных. К сожалению, даже в современном мире, где наука располагает множеством возможностей для создания чудо-лекарств, медицина зачастую бессильна перед раком.

Фото: Wikipedia by Dimitri “Diti” Torterat is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 France

Проблема онкологии у домашних питомцев.

Домашние животные также подвержены этому опасному заболеванию. Владельцы кошек и собак часто сталкиваются с трудным выбором: лечить всеми возможными способами или дать животному прожить оставшееся время в покое.

Хотя логично предположить, что кошку или собаку следует лечить при обнаружении рака, все не так однозначно. Многие владельцы делились своим опытом.

Медикаменты иногда не дают нужного результата.

Операции причиняют питомцам физическую боль и страдания, и они все равно умирают.

Однако бывали случаи успешного удаления новообразований, что позволяло кошке прожить еще долгие годы без боли.

Компетентность ветеринара, ранняя диагностика и общее здоровье питомца играют ключевую роль в успешном лечении.

Как понять, что у вашей кошки рак?

Лучшее лечение — это профилактика. Регулярно возите питомца на осмотр к ветеринару и сами распознавайте опасные симптомы.

Шишки и уплотнения на коже.

Новообразования могут быть разного размера и цвета и располагаться на любом участке тела. Любую шишку следует внимательно наблюдать и при необходимости обратиться к ветеринару.

Долго незаживающие ранки.

Если питомец постоянно разлизывает ранку или болячку, которая не заживает, или порез не лечится, стоит обратиться в клинику для обследования.

Нездоровый вид шерсти.

На поздних стадиях рака у животного может быть заметно свалившаяся шерсть и колтуны из-за ослабленного болезнью организма и отсутствия ухода за собой.

Сильное истощение и отказ от еды.

Это проявляется на самых поздних стадиях рака. Многие владельцы отмечали, что их кошки с онкологией сохраняли аппетит вплоть до самых последних дней.

Специфические симптомы в зависимости от вида рака.

При раке желудка или кишечника могут наблюдаться расстройства пищеварения, запоры, рвота или кровь в кале.

Если вы обнаружили эти симптомы, конечно же стоить незамедлительно обратиться к врачу, чтобы сдать анализы и подтвердить или же опровергнуть наличие онкологии. Если болезнь ещё не запущена, то ее вполне можно вылечить.