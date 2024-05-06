Как бороться с линькой у кошки: игра по правилам и без

Эксперты рассказали, как бороться с линькой у кошки

1:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

В период линьки многие новички в ведении кошек предпочитают как можно меньше беспокоить своих питомцев. Однако, многие не готовы к этому периоду и активно используют пылесос, чтобы очистить ковры и мебель от шерсти, которая осталась после их котов или кошек.

Фото: openverse.org by Carolina_BCN is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Только немногие знают, как правильно ухаживать за кошкой во время линьки.

Специалисты утверждают, что линька может проходить как с соблюдением определённых правил, так и без них. Мы разберемся в деталях и предложим несколько рекомендаций.

Линька без правил

Этот термин применим, когда процесс затягивается или начинается в неожиданное время, например, посреди лета.

В таких случаях часто речь идет не о нормальной линьке, а о заболеваниях, таких как лейкоз, аллергия, стригущий лишай или другие кожные проблемы, требующие немедленного лечения. Также это могут спровоцировать клещи или блохи.

Если же здоровье животного в норме, то непредвиденная линька может быть вызвана жарой, стрессом или питанием не подходящей пищей.

В таком случае стоит немедленно обратиться к ветеринару.

Борьба с шерстью

Если линька идет по графику, хозяин должен заботиться о правильном питании своего питомца.

В рацион следует включить фитовитамины для шерсти, Омега-3 и Омега-6 жирные кислоты, пророщенный овес или свежую траву, а также вареное яйцо раз в неделю.

Кроме того, в помощь придут специальный шампунь для линьки, регулярные купания и частое вычесывание. Тем не менее, во время линьки пылесосить придется чаще, чем обычно.