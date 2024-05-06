Как бороться с линькой у кошки: игра по правилам и без

В период линьки многие новички в ведении кошек предпочитают как можно меньше беспокоить своих питомцев. Однако, многие не готовы к этому периоду и активно используют пылесос, чтобы очистить ковры и мебель от шерсти, которая осталась после их котов или кошек.
Только немногие знают, как правильно ухаживать за кошкой во время линьки.
Специалисты утверждают, что линька может проходить как с соблюдением определённых правил, так и без них. Мы разберемся в деталях и предложим несколько рекомендаций.
Этот термин применим, когда процесс затягивается или начинается в неожиданное время, например, посреди лета.
В таких случаях часто речь идет не о нормальной линьке, а о заболеваниях, таких как лейкоз, аллергия, стригущий лишай или другие кожные проблемы, требующие немедленного лечения. Также это могут спровоцировать клещи или блохи.
Если же здоровье животного в норме, то непредвиденная линька может быть вызвана жарой, стрессом или питанием не подходящей пищей.
В таком случае стоит немедленно обратиться к ветеринару.
Если линька идет по графику, хозяин должен заботиться о правильном питании своего питомца.
В рацион следует включить фитовитамины для шерсти, Омега-3 и Омега-6 жирные кислоты, пророщенный овес или свежую траву, а также вареное яйцо раз в неделю.
Кроме того, в помощь придут специальный шампунь для линьки, регулярные купания и частое вычесывание. Тем не менее, во время линьки пылесосить придется чаще, чем обычно.
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