МИД Польши выпустил брошюру о недопустимости использования формулы "польские концлагеря"

Министерство иностранных дел Польши выпустило брошюру для своих представительств в ряде европейских стран под названием "Как было на самом деле", в которой подчеркивается ошибочность и недопустимость использования формулировки "польские концлагеря". Об этом сообщает портал газеты "Известия".
Брошюра издана на английском, немецком и польском языках. В ней рассказывается о нацистских концентрационных лагерях, которые действовали на территории Польши во время Второй мировой войны.
Таким образом в ведомстве решили бороться с проблемой искажения истории, которая проявляется в употреблении формул "польские лагеря смерти" и "польские концлагеря". Особенно это актуально для США, Великобритании, Германии и Канады, добавляют в польском МИДе.
"Таким образом мы противодействует распространению ложной информации и манипулированию историей в политических целях", - отметил представитель внешнеполитического ведомства.
Напомним, в начале марта минувшего года в Польше был принял закон, предполагающий уголовную ответственность за обвинения народа страны в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам. Документ предусматривает тюремное наказание сроком до трех лет тех, кто будет говорить о "польских лагерях смерти".
Ранее "Правда.Ру" побеседовала с историком Вадим Волобуев, который высказал мнение о том. что поляки не хотят быть "соучастника" Холокоста.
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