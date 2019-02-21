Природный антисемитизм: Польша лицемерит, Израиль грубит

Польша вступила в жесткий конфликт с Израилем из-за обвинений в природном антисемитизме и коллаборационизме. Но ведь Польше очень просто понять израильтян, когда рядом есть бандеровский фашизм и воспоминания о Волынской резне.

К конфликту между Израилем и Польшей, в среду присоединился их патрон. Посол США в Польше Жоржетт Мосбахер осудила заявления главы МИД Израиля Исраэля Каца. "Среди таких близких союзников, как Польша и Израиль, нет места таким оскорбительным комментариям, как вчерашнее заявление израильского министра иностранных дел Израиля Каца", — написал Мосбахер в Twitter.

Напомним, что Исраэль Кац в воскресенье прокомментировал слова премьер-министра Биньямина Нетаньяху, о том, что "поляки сотрудничали с нацистами в Холокосте". "Поляки всосали антисемитизм с молоком матери", — сказал Кац, повторяя слова Ицхака Шамира — премьера Израиля в 80-х годах. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отменил поездку польской делегации на саммит Вышеградской группы в Израиль. А главный раввин Польши Михаил Шудрих и Союз еврейских религиозных общин выступили с заявлением, в котором говорится, что "антисемитизм против всех поляков также оскорбляет польских евреев".

Поляки второй день ждут официальных извинений от Израиля, но, вероятно, не дождутся. Саммит Вышеградской группы был отменен, встречи состоялись на уровне чиновников рангом ниже.

Обвинения поляков в природном антисемитизме и коллаборационизме с фашистской Германией — это больной вопрос Польши. В 2018 году там был принят закон, который вводил уголовную ответственность на срок до трех лет тюрьмы за распространение "идей о вине польского народа или государства в массовом истреблении евреев в годы Второй мировой войны". Однако после критики со стороны Израиля и США закон был отменен. Якобы он мешал "говорить о правде".

Как сказал "Правде.Ру" политолог Михаил Чернов, грубая форма, в которой ведется дискуссия говорит о "дипломатической разбалансировке в Израиле, странах Восточной Европы, в США, и везде в мире". Эксперт подозревает, что конфликт спровоцирован " неосторожностью и неаккуратностью", в первую очередь, израильских политиков в преддверии выборов в парламент в апреле. Американцы в данном конфликте встали на сторону Польши, так как это связано "с интересами по поставкам газа — чисто прагматическим интересам", отметил Михаил Чернов.

Но позицию поляков, эксперт тоже не оправдывает, так как "евреев истребляли в Польше с молчаливого, а порой и с неофициального одобрения коллаборантов". Спонсируемая Лондоном Армия Крайова тоже "отметилась", "она не питала любви к евреям, скорее, содействовала их уничтожению, огромное количество поляков сотрудничало с германцами", сказал Михаил Чернов.

По его мнению, "если протестовать, то надо протестовать против формы, в которой выражается протест Израиля, но не по сути. Эксперт обратил внимание на то, что поляки пошли на жесткий конфликт с Израилем и не идут на конфликт с Украиной по поводу героизации там бандеровцев — тех, кто проводил резню польского населения. Впрочем, "это еще впереди", отметил Михаил Чернов.

"Если сейчас американцы заставят Израиль извиниться, то это будет еще больший ущерб — и Израилю и Польше. Разрушатся отношения Израиля с группой восточно-европейских государств", — резюмировал эксперт. Добавим, что демарш Польши не был поддержан в Вешеградской группе, премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что было бы лучше, если бы главы всех стран группы приехали в Израиль.

Президент Европейского совета, поляк Дональд Туск, выступая два дня назад перед украинскими депутатами, завершил свою речь бандеровским приветствием "Слава Украине!", то есть отдал честь потомкам тех, кто убивал поляков в Волынской резне. Так и хочется сказать, хватит лицемерить, господа в Польше, лучше разберитесь со своей исторической памятью, раз она имеет для вас такое большое значение.

Фото: Концлагерь Освенцим

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