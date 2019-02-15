Президента Польши возмутили слова Нетаньяху о "сотрудничестве поляков с нацистами"

Президент Польши Анджей Дуда сообщил 15 февраля, что хочет перенести заседание Вишеградской группы в Вислу, несмотря на договоренность с Израилем о проведении встречи в Иерусалиме.
Дуда возмутился недавним заявлением Биньямина Нетаньяху о "сотрудничестве поляков с нацистами". О своем решении перенести встречу лидеров Чехии, Словакии, Венгрии и Польши Дуда сообщил на конференции по Ближнему Востоку в Варшаве.
"Если мне правильно передали слова премьер-министра Израиля, то я считаю, что Иерусалим в данном случае не лучшее место для встречи Вишеградской группы", — сказал президент Польши.
Напомним, Польша уже высказывала возмущение по поводу заявления американской журналистки телеканала MSNBC о борьбе евреев против нацистского и польского режима во время восстания в Варшавском гетто.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Польша недовольна внешней политикой России. В связи с этим, польские власти просят США разместить на территории страны ядерные ракеты для сдерживания РФ.
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