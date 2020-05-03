Разноликий COVID-19

Как надо относиться к пандемии коронавируса? Почему так разнятся статистические данные в соседних регионах и странах? Почему уровень здравоохранения и жесткость карантинных мер не влияет на уровень заражения и смертность? Что будет дальше с нами и COVID-19? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. ru по скайпу Инне Новиковой рассказал российский политический технолог и политический деятель Константин Калачев.

Работает ли гражданское общество во время пандемии?

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Константин Калачев о самоизоляции, карантине, штрафах и режиме ЧС

— Константин Эдуардович, Британия и США обвиняют Китай в том, что он распространил коронавирус, хотят ему иски выставить. Как вы все это оцениваете?

— Мне кажется, прежде чем, начинать сводить счеты, стоило бы выставить доказательную базу. Fox News заявляла, что вирус появился в китайской лаборатории в городе Ухане, первым заразившимся был как раз ученый-вирусолог. Тоже хотелось бы точных доказательств, но их не приводится.

Такой разный Ковид-19

К Китаю, конечно, могут быть претензии с точки зрения тех подходов, которые он демонстрировал в самом начале. Они говорят, что были абсолютно открыты, но это не совсем так.

Если правдивы недавние заявления китайских официальных лиц, что сначала не совсем точно выдавали данные статистики, поскольку не считали бессимптомных носителей коронавируса, то вся статистика смертности от COVID-19 будет совершенно другая.

А ведь именно эти статистические данные напугали весь мир, поэтому в других странах принимались серьезные меры. Но в любом случае имеет смысл все эти счеты отложить на будущее.

Сейчас главное — надо иметь в виду, что главным риском для человечества становится уже не терроризм и не угроза ядерной войны, а эпидемиологическая угроза. А это предполагает, что есть подозрения об искусственном происхождении COVID-19. Значит — нужно провести серьезное расследование.

— Но даже если сначала Китай всех напугал, то теперь всех пугают США, где уже в десять раз больше заболевших, и смертность более чем в 10 раз выше китайской.

— Я — не врач, поэтому не знаю, кого считать заболевшим и умершим именно от коронавируса. А что касается именно соотношения умерших к заболевшим, опять-таки ни в какой стране мира не протестировано все население тотально.

Условно говоря, мы считаем заболевшими тех, у кого обнаружили коронавирус уже после того, как были основания для того, чтобы человек был подвергнут проверке, то есть — когда его здоровье оказалось в опасности.

"Лечение" паникой — хуже любой болезни

При этом есть серьезные сомнения в том, что все те люди, которые записаны как умершие от коронавируса, умерли не от обострения хронических болезней.

Если вспомните, в Москве первая пациентка, умершая с коронавирусом, на самом деле умерла от тромба. Тромб оторвался. Несчастная бабушка лежит в больнице с атеросклерозом, тромбами, диабетом и так далее. А к ней в палату приходят и говорят: у вас — коронавирус. Соответственно, от такого стресса на почве гипертонического криза у нее отрывается тромб.

Так что, я думаю, медикам еще предстоит разобраться по поводу всего того, что связано с коронавирусом. Но самое главное и печальное во всей этой истории то, что вогнав сами себя в панику, мы себе и другим не только не помогаем, а напротив — усугубляем ситуацию.

Возьмем те же самые США. Почти все, что связано там с коронавирусом, локализовано в Нью-Йорке. Есть много вопросов, но так и нет ответов, почему это именно так. Почему не болеют и не умирают от него люди в Лос-Анджелесе, Чикаго или еще где-то?…

На сегодня, видимо, должны быть уже разные штаммы COVID-19. Либо есть проблемы со статистикой, с методологией определения количества заболевших и умерших от коронавируса. Потому что не может быть такое, чтобы в соседних штатах и соседних европейских странах так резко отличались показатели заболевших и умерших в процентном соотношении. А они почему-то — очень и очень разные.

— Разная система здравоохранения все-таки.

— Может быть, что многое определяют меры изоляции, разная система здравоохранения и другие факторы. Но в Южной Корее только что прошли парламентские выборы в условиях эпидемии коронавируса. Поэтому особой изоляция и карантина там не было. Да, там хорошее здравоохранение, но они — далеко не лидеры в мире.

В Южной Корее показатели заболевших и умерших выглядят не так страшно, как в некоторых странах, где на медицину тратится намного больше, а карантинные меры были гораздо жестче. На эти вопросы должны ответить врачи-эпидемиологи.

Как дальше-то жить?…

Пока самое главное — это понимать, что эта история надолго. Когда только объявили первые каникулы, я уже написал в Facebook, что это будет месяц как минимум, а скорее всего намного дольше. Ухань выходил из ситуации 76 дней, то есть — два с половиной месяца.

Надо это учитывать. Сейчас же мы сами себя загоняем в панический круг. На первом этапе нам говорили, что изоляция нужна, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения.

Но потом нам говорят про вторую волну коронавируса. Потом — третья волна, и так это может продолжаться до бесконечности. Такое "лечение" окажется хуже, чем болезнь.

У любой эпидемии есть неизбежные потери, но у нас за время карантина уже в несколько раз выросло количество случаев семейного насилия. Люди сидят взаперти и начинают друг друга тихо ненавидеть.

Действия власти по ограничению наших прав и свобод, запрету предпринимательской деятельности являются избыточными, а меры прямой финансовой поддержки — абсолютно недостаточными при потерях многими гражданами средств существования.

Вакцины в ближайшее время не будет, и вакцинировать все человечество в любом случае невозможно. Теперь коронавирус будет жить с нами, среди нас. Поэтому мне кажется, что надо уже спокойнее ко всему этому относиться, не накручивая себя и не впадая в панику.

Сейчас нам каждый день рассказывают о количестве умерших от коронавируса, но это количество все равно не выглядит таким уж страшным. В Москве каждый день умирает не от коронавируса порядка 700 человек. Теперь представим себе, что каждый день по всем каналам нам будут рассказывать, от каких болезней какое количество людей умирает. В итоге мы найдем у себя все эти болезни.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев