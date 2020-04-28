Меры против коронавируса могут стать хуже эпидемии

Что происходит в мире и России? Как на все это влияет эпидемия коронавируса? Адекватны ли меры, которые принимает власть? Как реагирует общество? Что делать с экономикой, парадом Победы и вообще всей жизнью? На все эти и многие другие вопросы в прямом эфире программы "Необычная неделя" видеостудии Pravda. ru по скайпу главному редактору Инне Новиковой ответил российский политический технолог и политический деятель Константин Калачев.

Работает ли гражданское общество во время пандемии?

С 2009 года он входит в двадцатку лучших политтехнологов России по версии "Общей газеты" и ТОП-10 "Мэтров политконсалтинга" Избирательной ассоциации политтехнологов (ИЗБАСС).

— Константин Эдуардович, как вы оцениваете, коронавирус — это естественное природное явление либо искусственная разработка?

— Я с некоторым недоверием отношусь к гипотезе, высказанной Fox News о том, что этот вирус — результат работы китайских вирусологов, которые пытались обойти американцев, чтобы его использовать не в качестве биологического оружия, а для научных экспериментов по выявлению вирусов и борьбы с ними.

Анти-вирусные эксперименты всеобщей лжи

Я все-таки думаю, что он, скорее всего, появился естественным путем. Как бы там ни было, Китай долгое время, безусловно, полную информацию не давал. Китайская статистика тоже подлежит большому сомнению. Оказалось, что китайцы искажали статистику.

Они не включали в эти данные 80 процентов тех, кто стал носителем, но перенес коронавирус, не показывая никаких симптомов. Поэтому как раз та статистика, которую они давали, и заставила все человечество впасть в панику.

Мне интересно посмотреть на эксперимент, который ставит Беларусь, отказавшаяся от карантина. Также полезно будет посмотреть, как будут развиваться события в Швеции, которая тоже ввела достаточно мягкие меры.

Я думаю, что мы сейчас находимся в ситуации, когда человеческие потери от страха, стресса, сопутствующих болезней и явлений — от алкоголизма, домашнего насилия, депрессии — могут оказаться больше, чем потери от вируса.

— В Белоруссии сначала батька вообще говорил, что нужно выпить водочки и все пройдет. Там даже субботник не отменили.

— Да, субботник и все остальное там проходит. Он заявил, что братья с востока к нему предвзяты. Конечно, там тоже люди с коронавирусом умирают.

Но как это ни странно в общей картине, те страны, которые вводят жесточайшие карантинные меры, и те, где пытаются все-таки как-то сохранить экономику и рабочие места, по статистике не сильно отличаются.

"Лекарства" против коронавируса — хуже болезни

Есть отличия только в методологии подсчета потерь. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития госпожа Ракова заявила, что теперь всех, у кого ОРВИ будут диагностировать как больных коронавирусом. В некоторых странах, кстати, так тоже уже делают.

Соответственно, из этого следует, что увеличится количество людей, которые будут посчитаны статистикой как носители Ковид-19, а с другой стороны, люди перестанут обращаться к врачам.

В общем, я думаю, обсуждать всерьез происходящее надо будет через полгода — год, потому что сейчас мы слишком близко находимся к этой проблеме, чтобы иметь возможность рассмотреть ее со всех сторон. Ясно и понятно, что со статистикой что-то не так, потому что есть очень странные показатели смертности в некоторых странах.

Также понятно, что для всего человечества это — самый серьезный вызов со времен Второй мировой войны. Но если события в ходе войны были уже абсолютно неизменяемы, то в данном случае национальные правительства сами себе роют экономическую яму, как мне кажется. На полном серьезе я очень боюсь, что такие "лекарства" окажутся хуже болезни.

— Действительно, с коронавирусом происходит просто беспрецедентная история. В России из-за того, что введена система самоизоляции, по подсчетам Высшей школы экономики, 24 процента людей потеряли источник доходов и оказались без средств к существованию.

А чрезвычайное положение не введено, поэтому все договоры действуют, все должны исполнять свои обязательства. В прошлом году, например, были сильные пожары в Сибири, и там была объявлена чрезвычайная ситуация. Почему сейчас такого не делается, если все настолько серьезно?

— Дело в том, что и сейчас регионы могут вводить ЧС. Ничто и никто не мешает губернаторам сделать это, но они действуют с оглядкой на Москву. Кстати, кто вводил жесткие меры, в какой-то момент почувствовали себя в дураках.

Доколе гнуть?…

Например, когда вся эта история только начиналась, Астраханская область приняла жесткие меры, опираясь на 52 Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Москва действовала на другой правовой основе, но тоже ввела у себя карантин, ограничилась работа общественного транспорта и многого другого, меры были приняты самые жесткие.

Через некоторое время выступает Президент и говорит, что, может быть, не надо перегибать. Но в общем-то все продолжается.

Губернаторы поставлены в условия, когда они боятся совершить ошибку. За что их поощрят, а за что накажут, не всегда понятно и очевидно.

С одной стороны, страна — большая, поэтому понятно, что нужна децентрализация, требуются разные подходы к разным территориям. С другой стороны, рано или поздно все территории сталкиваются с одними и теми же проблемами. Ведь ни одного региона без коронавируса уже нет.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев