Константин Калачев о самоизоляции, карантине, штрафах и режиме ЧС

Что творится в России? Почему власти путают карантин с самоизоляцией и вместо реальной помощи все больше гнобят население? Насколько жалко и позорно в таком свете выглядят поправки в Конституцию? Что людям делать? На эти и другие вопросы в прямом эфире видеостудии Pravda.ru ответил российский политический технолог и политический деятель Константин Калачев.

Работает ли гражданское общество во время пандемии?

Читайте начало интервью:

— Константин Эдуардович, почему у нас постоянно путаются понятия карантина и самоизоляции?

— Да-да, у нас же не карантин, а самоизоляция — от слова "само". Это — само-ограничение. Какие могут быть штрафы?

Либо вводите ЧС и тогда уже штрафуйте, либо будем демонстрировать правовой нигилизм.

О каком уважении к праву, каком правовом государстве, какой Конституции и поправках может идти речь, если все нормы, сопровождающие сложную эпидемиологическую ситуацию, с правовой точки зрения выглядят, по меньшей мере, очень сомнительно.

Динамика рейтинга самоизоляции по данным Яндекса

Город 24.04.2020 25.04.2020 26.04.2020 27.04.2020 28.04.2020 29.04.2020 30.04.2020 Москва 3,2 3,7 3,8 3,0 3,0 3,0 2,8 Санкт-Петербург 2,6 3,2 3,6 2,5 2,4 2,4 2,3

Само-стоятельность людей и само-изоляция власти

Что касается плана борьбы с коронавирусом в России, можно пошутить, что здесь вообще все связано со словом "само": само-изоляция, само-лечение, само-обучение, само-дистанцирование, само-обеспечение и так далее. Власть всем предписала самоизолироваться, самообучаться, самолечиться, безработным — самообеспечиться.

Но если без всяких шуток, то как раз государство действительно само-изолировалось от всего народа.

США, Япония, многие европейские страны приняли решения о поддержке населения и экономики. Все жители Японии, например, независимо от достатка, получат около тысячи долларов в качестве компенсации экономических потерь. А это — мера поддержки не только населения, но и экономики.

У нас говорят, что безработные будут получать пособия по максимуму. Но вы попробуйте зарегистрироваться как безработный.

— Для этого они должны получить справку от работодателя, что их уволили.

— Совершенно верно.

— А если работодатель выдаст такую справку, то попадает на огромный штраф.

— Проблема еще и в том, что многие зарабатывали деньги, вообще официально нигде не числясь, не трудоустраиваясь. Очень много людей самозанятых. Что им теперь делать?…

Мне кажется, что сейчас наше руководство делает большую ошибку, считая, что меры поддержки нужно минимизировать.

По моему глубокому убеждению, всем жителям России нужно было сразу выдать по двойному МРОТу на период карантина.

Одновременно нужно создать фонд поддержки врачей, медсестер, медицинского персонала, чтобы люди обеспеченные могли отказаться от этой помощи государства в пользу медиков или в пользу людей, действительно обездоленных.

Иллюзии власти

— Серьезная проблема в том, что наша власть находится в иллюзии данных соцопросов.

Рейтинги Путина и власти в целом снижаются очень незначительно и медленно. Соответственно, по мнению власти, если рейтинги держатся на приемлемом уровне, то никакой необходимости в каких-то чрезвычайных мерах нет. Реакция ведь — рефлекторная.

Боюсь, что реальная помощь будет тогда, когда все рейтинги посыплются за счет того системообразующего свойства, что вся наша общественно-политическая система живет под зонтиком рейтинга Путина.

Но если посмотреть на интернет и телефонные опросы, просто пообщаться с людьми, то получается совершенно другая картина.

Мне лично представляется, что меры в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в большей степени ущемляют людей, нежели помогают им. В результате мы получаем кучу разных проблем больших и маленьких.

Например, в маленьких мастерских и магазинах никаких скоплений людей никогда не было. Почему их надо закрывать? Если и дальше будет карантин, где мы будем стричься, покупать вышедшие из строя бытовые мелочи?

— Почти ничего уже не работает. Автосервисы, шиномонтажи тоже закрыты. Уже приняты действительно беспрецедентные меры, хотя не введено чрезвычайное положение. Региональные запреты только ухудшают и усложняют жизнь людей. За их нарушения штрафуют. Но есть ли для этого правовые основания? В московские суды уже пошли иски в адрес мэра, хотя в их удовлетворении, конечно, отказывают.

— Конечно. Я, безусловно, не сторонник ЧП, хотя, может быть, чрезвычайная ситуация в Москве на две-три недели была бы оправдана. Но мозги надо включать. Тотальной проверкой разрешений устроили очереди в метро. Можно же делать выборочную проверку. Под разговоры про заботу о нашем здоровье наоборот создаются дополнительные риски и угрозы.

Мне кажется, что серьезные проблемы возникают, потому что принимающие решение чиновники просто не могут поставить себя на место обычного человека, посмотреть на все его глазами.

Они живут в больших хороших домах в окружении лесов, поэтому для них сложно представить себе, как можно многодетной семье в какой-нибудь хрущевке провести всем вместе месяц или два месяца.

Представители мэрии говорили, что будут штрафовать родителей с детьми на улице. Но это — полный маразм. Получается, собака имеет право на свежий воздух, а ребенок права на свежий воздух не имеет.

Я — сторонник того, чтобы в первую очередь опираться все-таки действительно на самоограничение, на сознательность граждан.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев