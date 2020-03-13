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Автор Любовь Степушова

Как вину за циклический кризис капитализма возложили на Китай

Мир » Азия » Южная Азия

В Китае в ходу теория о том, что коронавирус завезли американские военнослужащие, которые принимали участие в военных играх в Ухане в октябре прошлого года. На Китай, таким образом, списали вину за циклический кризис капитализма.

Коронавирус и война: процесс пошёл?

Коронавирус завезли на военных играх 2019 в Ухане

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в четверг в своем Twitter предположил, что коронавирус COVID-19 в китайский город Ухань (провинция Хубэй) завезли американские военные.

К такому выводу дипломат пришел, проанализировав речь американского директора Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Роберта Редфилда.

На слушаниях в среду в нижней палате конгресса США тот заявил, что в стране ранее были случаи заболевания коронавирусной пневмонией с летальным исходом, которые были ошибочно приняты за случаи заражения гриппом.

"В настоящее время в США действительно существуют такие случаи", — сказал он.

Теория, которая получила распространение в Китае, предполагает, что новый коронавирус был завезен в страну в 2019 году американскими спортсменами, участвовашими в военных Всемирных играх, которые проходили в Ухане в октябре.

Китай просит США поискать у себя "нулевого пациента"

"Когда в Соединенных Штатах появился "нулевой пациент"? Сколько людей инфицированы? США должны все нам объяснить!" — написал Лицзянь в Twitter, потребовав от Вашингтона более полной информации по COVID-19.

Ранее газета South China Morning Post сообщила, что первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией в Китае был обнаружен в ноябре прошлого года. Издание изучило правительственные документы и выявило, что 17 ноября в провинции Хубэй коронавирус диагностировали у 55-летнего мужчины. Всего в ноябре было обнаружено девять случаев заболевания. Однако "нулевой пациент" — первый заболевший, с которого началось распространение болезни, так и не был найден.

В четверг на ежедневном брифинге для прессы официальный представитель МИД Китая Гэншуан заявил американской стороне, что в настоящее время Вашингтон должен сосредоточиться на решении проблемы вспышки COVID-19, а не на "перекладывании ответственности" на Китай и клевете на усилия Китая по борьбе с пневмонией.

Найден удобный случай оправдания циклического кризиса капитализма

Как сказал "Правде.Ру" руководитель Российско-китайского научного финансово-экономического центра Николай Котляров, по данным ученых, на сегодняшний день только три страны могли сделать такой вирус искусственным путем в лаборатории: США, Китай и Израиль. Кто из них его изобрел, очень трудно сказать.

"Я думаю, мы здесь правду не найдем на самом деле, по крайней мере, на текущий момент", — отметил Николай Котляров.

По словам китаиста, эпидемия коронавируса — это очень удобный случай списания на форс-мажорные обстоятельства последствий очередного циклического кризиса капитализма.

"Некоторые экономисты предсказывали последние 2-3 года глобальный очередной циклический кризис, который встроен в систему капитализма. Говорили, что будут искать повод, чтобы кого-то обвинить в этом кризисе: или войну, или очень удобный момент создать, например, что китайцы заразили весь мир этим вирусом. По признакам похоже, что этот кризис начинается, и он будет хуже предыдущего 2008 года", — сказал Николай Котляров.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

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Темы китай и сша коронавирус николай котляров
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