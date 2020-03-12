Элита США не подготовила страну к трем кризисам

Эпидемия коронавируса добралась до Штатов. И Дональд Трамп нашел "козла отпущения" в Европе. Он похож на родителя, который полез в трудные времена в шкаф с запасами, чтобы накормить детей, и удивился, обнаружив там только пустую бутылку виски.

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Трамп нашел "козла отпущения"

Президент США в среду выступил с телеобращением к американцам, в котором он объяснил, как борется с коронавирусом.

"Мы приложим всю мощь национального правительства и частного сектора для защиты американского народа", - сказал он.

Однако, как это часто бывает, Трамп в первую очередь нашел виновных за границей. Сначала это был Китай, теперь это Европа.

"Путешественники из Европы несут ответственность за то, что вирус сейчас распространяется в разные регионы США", — сказал Трамп.

Скорее всего, это признак паники, потому что глава американского государства накануне президентских выборов в ноябре столкнулся с тремя мощными кризисами, которые он и его элита не готовы решать:

угрозой эпидемии коронавируса (зарегистрировано более 1000 случаев заражения и 38 смертельных случаев);

(зарегистрировано более 1000 случаев заражения и 38 смертельных случаев); угрозой физической гибели американского сланцевого сектора и его дефолта по долгам из-за обвала цен на нефть ;

; угрозой глобального экономического спада, о чем свидетельствует стабильное падение фондового рынка.

США не готовы к эпидемии коронавируса

Что касается первого кризиса, то местная пресса пишет, что диагностические тесты на коронавирус из-за неразберихи и бюрократизма отсутствуют везде. Никто не знает, насколько на самом деле вирус распространился в США. Это делает борьбу с ним чрезвычайно сложной. Европа, конечно, сейчас является "поставщиком" вируса, но он уже давно в США, число случаев заражения растет, особенно в штатах Вашингтон, Калифорния и Нью-Йорк.

Больницы не готовы к лечению больных с легочными инфекциями — нет оборудования, и это только вопрос времени, когда система здравоохранения в некоторых частях Соединенных Штатов будет перегружена так же, как и в северной Италии.

Кроме того, около 27 миллионов граждан США не имеют медицинской страховки, а миллионы мигрантов без документов избегают любых контактов с властями из-за страха депортации, поэтому они не придут к врачам за консультацией. Как должны реагировать эти люди, когда заболеют? На это у Трампа нет ответа.

Сланцевики США в ожидании дефолта

Что касается нефтяного кризиса, то здесь также ситуация у Трампа незавидная, так как цена нефти продолжает падать. Экспорт американской нефти обеспечивали сланцевики, они жили на кредиты, и сейчас их задолженность составляет 240 млрд долларов с выплатой в текущем квартале — 40 млрд.

В 2017 году в исследовании Федерального резервного банка Далласа был сделан вывод, что переломным моментом для выживания сланцевиков является цена в 46 долларов за баррель. Ниже этого уровня стоимость бурения новых скважин в США превышает доходы от нефти, поэтому новое бурение прекращается. Если же цена упадет ниже 30 долларов за баррель, половина существующих нефтяных скважин в США закроется.

В понедельник цена на нефть упала до 27,57 долларов за баррель, что поставило нефтяную отрасль США на грань банкротства. Нефтяная промышленность этой страны является крупнейшей в мире с 18% мирового производства, но она также несет чрезвычайно большую долговую нагрузку, с которой может не справиться.

Крах финансовой системы США и экономический кризис

Отказ от выплат многомиллиардных долгов сланцевиками (дефолт) приведет к краху финансовой системы США, аналогичному тому, что мы наблюдали в 2008 году. Не случайно Уолл-стрит находится в серьезной панике.

Индекс Dow Jones Industrial Average к среде упал более чем на 20% от своего максимума, и это падение происходит в тот момент, когда американцам говорят, чтобы они оставались дома, и отказывались от обычных покупок и расходов. Китай вроде бы вышел из пика эпидемии, но фондовые индексы там не восстанавливаются.

Даже если цена на нефть каким-то чудесным образом через полгода поднимется до уровня 45-50 долларов за баррель, производство сланцевой нефти в США не восстановится.

Есть ли у Трампа меры, чтобы справиться с экономическим кризисом?

В 2008 году ФРС США снизила процентную ставку на 5% и влила в финансовую систему 1 триллион долларов, чтобы поддержать экономику.

Сейчас ставку некуда снижать, она составляет 1,5%. Даже ее снижение до 0% не сильно поможет экономике, потому что нет смысла друг у друга занимать, если нет маржи.

Предполагая, что монетарная политика ФРС будет неэффективной, Трамп уже предложил фискальную меру — снижение налога на заработную плату. Однако это тоже не поможет оживить спрос: если вы обеспокоены тем, что из-за вируса потеряете работу, вы вряд ли купите дом или поедете отдыхать.

Кроме того, американские семьи уже чрезмерно закредитованы, они взяли в долг 4,1 трлн долларов по потребительскому кредиту, не считая ипотеки (по сравнению с 3,2 трлн долларов в 2008 году, учитывая инфляцию). И эти долги постоянно увеличиваются.

Кроме того, имея годовой дефицит бюджета в триллион долларов, задолго до появления коронавируса, администрация Трампа уже и так годами снижала налоги. Федеральная резервная система, конгресс и администрация ведут себя так, как будто страна живет в ситуации ЧП уже в течение более десяти лет.

Что ждет США через полгода-год?

Если кризис по коронавирусу продлится более полугода, то:

встанет междугородний транспорт, работники туристической, промышленной потребительской индустрии останутся без работы и, следовательно, будут нуждаться в страховании по безработице,

федеральные и местные органы власти потеряют налоговые поступления и столкнутся с сокращением бюджета, тогда как многие едва оправились от рецессии 2008 года.

Как в этой ситуации наращивать миллиардные расходы для сохранения стабильности?

Вероятно, США ждет дефицит бюджета в 2 триллиона долларов или (и) отрицательные процентные ставки.

В этом смысле Трамп похож на родителя, который полез в трудные времена в шкаф с запасами, чтобы приготовить еду для детей, и удивился, обнаружив там лишь пустую бутылку виски.

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