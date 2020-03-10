Коронавирус - первый признак скорой войны

То, что коронавирус не просто болезнь, очевидно всем. Информационная поддержка всего, что связано с этой темой, беспрецедентна.

Коронавирус и война: процесс пошёл?

Кто и как в мире срочным образом формирует новые военно-промышленные и военно-стратегические центры для Третьей мировой войны? Зачем в этом участвуют США, у которых на сегодня нет ни одного конкурента на глобальном уровне? Почему Россия, Китай, Япония, Германия в этом активно участвуют?

В программе "Точка зрения" об этом обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказал политический директор Фонда культурного развития народов "Кочевник" Александр Собянин.

Коронавирус придуман для войны

— Александр Дмитриевич, давайте поговорим о коронавирусе. Всем уже ясно, что это не просто болезнь, потому что западные СМИ эту тему не отпускают, а накручивают и накручивают. С вашей точки зрения, что это такое?

— Это тот самый первый (он потом будет не единственный, потом будут другие, но первый планета запомнит навсегда) инструмент быстрого разведения военно-промышленных центров, которые вокруг себя соберут группы государств.

— Развитие?

— Для войны. И неизбежно. Коронавирус — конечно, это беда. Мир показал сейчас свое настоящее лицо. К сожалению, и российское лицо — не очень доброе, потому что мы не проявили такое великодушие, как СССР, скажем, к Японии во время менингита.

Мы не подарили Китаю то, что у нас в резерве. Мы им огромное количество масок, оборудования продаем, мы наживаемся, Российская Федерация наживается на этой беде.

И это же делает весь мир. Задаются вопросы, где там участие спецслужб, боевой вирус и т. д. Но вирус на самом деле есть, на самом деле он действительно боевой и на самом деле действительно общемировая стратегическая операция происходит, не против Китая…

Коронавирус — биологическое оружие

— Это биологическое оружие, которое запущено в Китае?

— Это биологическое оружие, которое, по одним сообщениям, достаточно аргументированным, предатели передали и потом уже, естественно, распространяется по другим, как-то приобретено, выкрадено или куплено.

Но в любом случае это красивая стратегическая американская операция, а вирус китайский. Поэтому здесь это очень красиво.

Зачем изолируются и самоизолируются от коронавируса

— И как это произошло?

— Я хотел бы обратить внимание, что страны, которые сейчас изолируют, сами тоже самоизолируются. Мы ведем вопрос только об изоляции государств. А речь ведь идет и о самоизоляции.

Поведение японцев к этому лайнеру Princess, который болтался у берегов Иокогама в порту. Это же намеренное потакание. Потому что Япония имеет одну из лучших систем здравоохранения.

А в части карантинных мер все, что можно нарушить, все нарушалось намеренно. То же самое в Китае: количество погибших просто намного меньше, чем было при птичьем гриппе. Степень угрозы меньше. Даже маленького сравнения о страшных вирусах 1918 года или великой чумы пока нет.

Реакция китайского государства, китайской компартии — тоже идеологическое закручивание гаек просто колоссально и тотально.

— Почему?

— В Европе, где один-два человека заражены, — раз, государство закрывается срочно. По-русски говоря, дело не только в реальной распространяющейся беде, к которой мы, к сожалению, все, включая Российскую Федерацию, не хотим правильно готовиться.

То есть мы все хотим надеяться на благополучный исход этой эпидемии, потому что она имеет этническую, расовую, генную окраску и т. д. Но это же недопустимо.

Ведь в гражданскую оборону всегда было вбито: на угрозу всегда отвечают по-военному, то есть с запасом. Если наступает мировая угроза, мы должны очень серьезно реагировать. Все страны сейчас закрываются. Но все страны — в первую очередь какие Америка закрывает?

Мировых СМИ нет. Есть диктат США

Вы говорите, мировые СМИ. Нет мировых СМИ. Есть американский диктат за мировым информационным пространством. Это именно диктат.

Никакие голоса европейских СМИ или российских СМИ даже близко не влияют на собственное правительство так, как мировые СМИ. Это американские СМИ или связанные с американской политикой.

То есть речь идет о настоящей беде, при которой или намеренно, или по глупости (но очень хочется думать, что это глупость, а не вредительство) занижается степень угрозы. Все-таки намного больше эпидемиологическая.

Как военно-промышленные центры связаны с коронавирусом

А вторая составляющая важная — это военно-промышленные центры.

Наши группы государств завершают перевооружение армий.

Запущен процесс модернизации российской армии . На новое оружие, по отчету министра обороны Сергея Шойгу, уже переведено 70-78 процентов российской армии.

. На новое оружие, по отчету министра обороны Сергея Шойгу, уже переведено 70-78 процентов российской армии. Завершен процесс и модернизации, реструктурирования с целью совершенно других свойств Китайской народной армии.

Завершается процесс модернизации американской армии.

Завершаются процессы создания новых армий, новых военно-промышленных комплексов в Германии и Японии.

Именно эти страны сейчас изолируют.

И в Европе еще так же изолируют те страны, которые должны быть подмяты, то есть Испания, Италия, Греция и другие страны, которые должны попасть под Германию.

У нас сейчас нет никаких шансов в мировом сообществе этому противостоять. Потому что в процессе заинтересованы и американцы, и национальные элиты.

Единственное, что мы можем и обязаны сделать, — сейчас на двухсторонней основе ускоренным образом налаживать новые формы сотрудничества, которые позволяли бы сохранить сотрудничество при гораздо более плохих финансовых, экономических мировых условиях с Германией, Китаем и Японией, с этими тремя главными для нас странами.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев