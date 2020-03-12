В Европе недовольны решением США закрыть границы

Решение США закрыть въезд в страну для тех, кто приезжает из Европы, вызвало негативную реакцию в Евросоюзе. Об этом заявили глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По их словам, европейские страны принимают максимальные меры для недопущения распространения коронавируса.

"Евросоюз не одобряет решение США ввести ограничение на въезд в одностороннем порядке и без консультаций", — говорится в заявлении представителей Евросовета и Еврокомиссии.

Напомним, что 12 марта Дональд Трамп ограничил въезд в США для всех, кто за последние две недели посещал территорию Шенгенской зоны. Исключение сделано лишь для тех, кто прибывает в США из Великобритании.