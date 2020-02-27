Знание русского языка улучшает жизнь граждан бывшего СССР

В то время как Украина радуется разгулу "демократии", есть на постсоветском пространстве страна, которая пользуется плодами своего хорошего отношения к русскому языку и России.

О языковой политике в Казахстане Русскому языку государственный статус

Об этом пишет газета "Ведомости Казахстана".

Киргизы устали от разгула "демократии"

Алибек Тусупбеков в статье "Киргизы устали от разгула "демократии" и теперь радуются неказистому ЕАЭС" указывает, что за годы независимости Киргизия "заслужила имидж не очень богатой, но зато демократичной и свободной страны".

Частая смена президентов, две цветные революции, митинги и протесты способствовали продвижению этого образа на международной арене и обширной финансовой помощи на развитие этой самой "демократии", пишет автор.

"Однако оборотная медаль этого привлекательного образа выглядит не столь уж радужной. Политическая нестабильность вкупе с хроническим экономическим кризисом привела к появлению стратегии самовыживания населения, когда сотни тысяч и даже уже миллионы граждан Киргизии вынуждены были уезжать на заработки в другие страны, так как полагаться на помощь со стороны государственных институтов было бесполезно, а одной демократией и правами человека сыт не будешь", — указывает Алибек Тусупбеков.

Русский язык как интегратор постсоветского пространства

Население стало жить значительно лучше после вступления страны в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), продолжает автор. Киргизы, благодаря хорошему знанию русского языка, который в Киргизии имеет статус официального и преподается в школах, "стали пользоваться привилегиями в России" и быстро потеснили на рынке труда мигрантов из Средней Азии.

Мигранты из Киргизии, как правило, работают в сфере услуг (а не на стройках), часто имеют свой бизнес, для них были отменены экзамены по русскому языку и истории, а также трудовые патенты, улучшен доступ к медицинским и общеобразовательным государственным услугам (в школах и детсадах). Кроме того, ФМС каждый год по амнистии исключает киргизов из "черных списков" нарушивших правила пребывания в России.

Автор приводит данные, что на начало 2019 года из 735 тысяч киргизов, уехавших работать за границу, 640 тысяч состояло на учете в Федеральной миграционной службе РФ. По неофициальным же оценкам, примерно около 1 млн граждан Киргизии находятся в России, "так как многие из них успели обзавестись российским паспортом, сумев сохранить и паспорт своей станы, несмотря на отсутствие института двойного гражданства".

Треть из них останется в России навсегда, пишет Тусупбеков.

Киргизия на себе испытала, как каждая новая "революция" или очередная политическая "заварушка" вызывает резкое увеличение уезжающих из страны в поисках лучшей доли. Учитывая, что в Киргизии ситуация не становится стабильнее, Россия, несмотря на продолжающуюся экономическую рецессию, будет в обозримом будущем оставаться основной целью для желающих уехать из Киргизии, делает вывод Алибек Тусупбеков.

Так кто у нас "неказистый"?

Автор описывает реальные выгоды от евразийской интеграции для одной конкретно взятой страны, отмечает роль русского языка как интегратора и деструктивизм "разгула демократии", когда во власть приходят националисты и популисты. Единственный вопрос к Тусупбекову — почему ЕАЭС в его понимании — неказистый? Для кого? Не для граждан же Киргизии, судя по его выводам. Тогда для казахов? Конечно, хотелось узнать, в чем эта "неказистость" для Казахстана выражается. Или этот заголовок, чтобы потроллить россиян?

Заметим, что в самом Казахстане отношение к русскому языку плохое. Он не является официальным, более того, русскоязычное население, не владеющее свободно казахским языком, не принимается на госслужбу. С 2017/18 учебного года вузы Казахстана перешли на программы оксфордской и кембриджской системы образования, по которой русский язык изучается только как разговорный, то есть прежняя советская система его изучения утрачена.

На этом фоне казахстанская молодежь голосует ногами за русский язык, уезжая на учебу в вузы России. Так, если в 2018 году за пределы страны выехало 4 тысячи 158 выпускников школ, то в 2019 году уже на 3,5 тыс. больше, причем Россия занимает первое место среди центров притяжения для казахстанцев— там учатся от 65 до 80 тысяч молодых людей.

Есть уверенность, что, отучившись в России, они тоже, в большинстве своем, попробуют остаться поработать в России, возвращаться в Казахстан им помешает именно отношение к русскому языку в их стране. В 2009 году (позднее данных нет) разница в уровне знаний между учениками русских и казахских школ составляла 88 баллов, что примерно соответствует двум годам обучения. Так захочет ли молодое поколение казахстанцев обучать своих детей в казахских школах?

Так что скорее это Казахстан "неказистый", а не ЕАЭС.

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