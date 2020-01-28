Почему харьковчане не пришли на митинг в защиту русского языка

В понедельник в Харькове впервые на Украине была предпринята попытка провести протест против фактической ликвидации преподавания в средней школе на русском языке. Почему он провалился?



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Пикет в Харькове в поддержку русского языка

Организатором акции выступил экс-депутат Верховной рады от партии Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа — За Жизнь" Андрей Лесик. Акция была согласована в мэрии. Как пишет на своей странице в Facebook участница акции Светлана Светличная, "на пикет собрались до тридцати человек", хотя в социальных сетях акция была анонсирована заранее. Также на месте дежурило около шести десятков полицейских и группа националистов из "Нацкорпуса", указывает блогер.

"В защитников русского языка полетели яйца. Плакаты сторонников двуязычия штурмовики разорвали, скандируя "Чемодан, вокзал, Россия!", "Лесик — черт!". При этом плакаты неонацистов, явно подпадающие под несколько статей УК Украины, никто не трогал. Даже полиция вежливо не намекнула, что нарушать закон нехорошо", — пишет Светлана.

По ее словам, полиция развела протестующих и нападающих.

"После этого участников акции в защиту русского языка правоохранители погрузили в автобус и увезли. Ни очевидцы, ни местные СМИ не сообщают о задержаниях агрессивных националистов, сорвавших законный пикет", — сообщила блогер.

Государство русскоязычных украинцев не защищает

Сам Андрей Лесик в интервью газете "Эхо Киева" сообщил, что русскоязычное население Украины не видит защиту от государства, "когда просто навязывают в школах обучение".

"Вчера у нас должна была состояться мирная акция в 11 часов, направленная на то, чтобы обратить внимание на дискриминационный закон, касающийся среднего образования. К сожалению, провести нормальное, мирное собрание граждан просто невозможно. Радикалы чувствуют себя безнаказанно, ведут себя как угодно. Забрызгали вчера лицо спиртовым газом, пострадали полицейские, журналисты, операторы", — поделился он подробностями.

По мнению Андрея Лесика, после смены власти, Порошенко на Зеленского, ничего не изменилось во внутренней политике.

"Зачем? Зачем принимать эти законы, которые идут вразрез с интересами украинских граждан. Ну невозможно в Харькове заставить всех разговаривать на украинском языке. Когда это идет насильно — это неправильно, поэтому я поддерживаю ʺОппозиционную платформу — За жизнь" в том, что они заблокировали подписание этого закона, который является дискриминационным, мягко говоря", — сделал вывод Андрей Лесик.

Почему харьковчане не поддержали протест

Однако возникает вопрос, почему харьковчане не поддержали протест? 30 человек — это капля в море.

Первая причина в запугивании, в том, что полиция действует заодно с нацистами, суды не выдали ни одного приговора за избиения и оскорбления, полицейские бездействуют.

"Многим просто страшно, чего тут греха таить. Угроза попасть под статью, а затем стать "обменным фондом" никуда не исчезла и после смены власти. Ведь из страны выбрасывают даже тех, кто оправдан за отсутствием улик. И за посты в соцсетях до сих пор суды в наших краях выносят обвинительные приговоры", — пишет Светлана Светличная.

Но есть и проблема с партией "Оппозиционная платформа - За жизнь", продолжает она. Городскую организацию возглавляет Лесик, и сам он честно борется против украинизации и, например, за сохранение памяти о маршале Жукове.

"Однако областной организацией этой партии с недавних пор руководит тот самый Игорь Райнин, который, будучи при Порошенко губернатором, самолично переименовывал проспект и станцию метро, носившие имя славного полководца. Таково было недавнее решение верхушки политсилы Медведчука, не брезгающей принимать в свои ряды высокопоставленных представителей режима Порошенко", — заключила Светлана.

Один из комментаторов ее поста Денис Давыдов замечает:

"Недавно лидер националистов Немичев и руководители ОПЗЖ дружно проводили совместное мероприятие в гостинице Харьков. Вам это ни о чем не говорит? Сегодня был совместный спектакль, запомните это!".

Отметим, ирония судьбы заключается в том, что именно на эту силу и сделал ставку Кремль как на "пророссийскую".

Харьков борется вне камер СМИ и полиции

О том, что недовольство русскоязычного населения есть и оно высказывается, когда репрессивного аппарата нет, говорит случай с украинской националисткой Яриной Черноуз, которую высадили из автобуса, следовавшего по маршруту Луцк-Киев, после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке. Об этом женщина рассказала на своей странице в Facebook.

По словам Черноуз, водитель согласился высадить ее и подругу посреди дороги, "чтобы дальше смотреть в покое российское кино". Она отмечает, что водитель перед этим спросил пассажиров, менять ли сериал. Большинство из них просто промолчали, а одна женщина назвала волонтеров "убийцами, которые ездят на войну".

Администрация Харькова не оставляет попыток вернуть имя маршала Жукова проспекту Григоренко. Так, окружной административный суд города Киева удовлетворил иск Харьковского горсовета и обязал кабинет министров Украины утвердить Единый национальный реестр памятников Второй мировой войны 1939-1945 годов.

В харьковской мэрии считают, что такое решение позволит "увековечить победу над нацизмом во Второй мировой войне", переименовав проспект Григоренко в честь сталинского маршала Георгия Жукова. Ранее попытки это сделать заканчивались удовлетворением исков националистов о невыполнении "Закона о декоммунизации".

Фото: Depo. Харьков

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