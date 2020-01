Кому служат "слуги народа" имени Зеленского

В шкафах президентской партии "Слуга народа" обнаруживается всё больше "скелетов". В последнее время все больше депутатов этой украинской партии попадает в скандальные ситуации. Как вся эта вакханалия отразится на популярности "слуг" и самого президента? Поможет ли удержанию рейтинга Владимира Зеленского и его политсилы простое исключение "провинившихся" из фракции?

Самые громкие скандалы

Напомним об одном вопиющем случае. "Народный слуга" Богдан Яременко в октябре 2019 прямо в зале Верховной рады договаривался о сексе с проституткой, обсуждая с ней весьма интимные детали. Эту переписку сфотографировали парламентские корреспонденты и выложили в Сеть. Депутат попытался нелепо оправдаться: мол, специально общался с путаной под камерами, чтобы обвинить журналистов в том, что они интересуются личной жизнью нардепов. Версия не прокатила, и он стал публично извиняться перед коллегами и женой (про избирателей почему-то забыл) и просил не увольнять с должности главы комитета по вопросам внешней политики. И это не помогло: 17 января Яременко уволили.

Как можно это расценивать? Есть пара предположений:

в партию действительно набирали кого попало, не особо проверяя на "вшивость";

тёмные личности покупали депутатские мандаты именно для получения неприкосновенности и привилегий, а сейчас всё тайное появляется на свет.

Другие случаи тоже заслуживают внимания. Ранее, 3 декабря, из фракции "Слуга народа" исключили сразу трёх депутатов. Анну Скороход и Антона Полякова отстранили от коллектива за то, что они отказывались голосовать по указке главы фракции. В частности, они не поддержали законопроекты о продаже земли. Кроме того, Поляков разругался с главой Офиса президента Андреем Богданом и главой партии Александром Корниенко, которого он обвинил в продаже депутатских мест. А Скороход выразила протест по поводу авторитарных методов руководства партии. Кроме того, её мужа-бизнесмена задержали сразу после того, как она не поддержала продажу земли. Романа Иванисова исключили также за сексуальные "шалости": СМИ обнаружили, что он в 1995 был осуждён на 3,5 года за групповое изнасилование несовершеннолетней.

Об исключении педофила сообщил сам Владимир Зеленский:

"Третий депутат был исключён из партии "Слуга народа", и мы этим гордимся, потому что у нас продолжается очистка, потому что мы действительно партия народная: мы служим народу Украины. И набрали обычных людей из народа".

Зачем таких "слуг" он понабирал, президент не уточнил.

Через 2 дня прямо в сессионном зале Верховной рады подрались нардепы Макс Бужанский и Гео Лерос. Подобные явления в украинском парламенте в порядке вещей, но на сей раз был особый случай: впервые конфликт произошёл между однопартийцами. Причём и повод был не политический: первый вступился за коллегу, которую оскорбил второй.

Двойная игра

Кстати, русскоязычные депутаты Макс Бужанский и Александр Дубинский, избравшиеся по одномандатным округам под брендом "слуг народа", активно критикуют правительство, руководство Нацбанка и других чиновников. По этой причине их считают чуть ли не единственными адекватными парламентариями. Однако и они вместе со всей фракцией 16 января проголосовали за закон об образовании, который отменяет школьное обучение на русском языке — 234 "за", ни одного голоса "против".

Но ещё более удивительно голосование депутатов "Оппозиционной платформы": "за" — 2, "против" — 3, воздержались и отсутствовали 34. И уже "после драки" оппозиционеры начали "махать кулаками" на публику.

"Приняв антиконституционный закон "О среднем образовании", "слуги народа" официально разделили украинских граждан на сорта, закрепили языковую и культурную дискриминацию русских и русскоязычных. Теперь ксенофобия утвердится в качестве государственной идеологии, и наша страна будет вычеркнута из числа цивилизованных государств. Статья 10 конституции декларирует недопустимость языковой дискриминации, гарантирует миллионам русскоязычных граждан Украины право на свободное использование, развитие русского языка в Украине, на получение образования на родном языке. Вопреки прямым нормам конституции, принятый парламентом закон лишает этого права детей русскоязычных украинских граждан", — заявили "защитники русскоязычных", требуя от президента наложить вето на этот закон.

Депутат пожаловался на клевету —

Ещё один "слуга" непонятно какого народа Андрей Богданец пожаловался в Facebook, что недоброжелатели клевещут на него, распространяя слухи о его якобы судимости. Нардеп попытался прикрыться удостоверением "участника АТО". Он рассказал, что во время отпуска приехал с фронта в родной Тернополь, где на улице произошёл бытовой конфликт на дороге. Нардеп сразу вспылил и так сильно ударил оппонента, что у того случилась черепно-мозговая травма и был сломан нос. Пользователи соцсети уличили депутата во лжи: Богданец воевал в Донбассе с 13.03.15 до 20.04.15, а инцидент произошёл 18.11.14, т. е. до того, как он стал "атошником". И судимость у него самая реальная: 17.08.15 тернопольский суд приговорил будущего депутата к двум годам лишения свободы условно и обязал выплатить потерпевшему 10 180 гривен ($425) и ещё в госбюджет 8500 гривен ($355).

Печальный итог

Концепция партии "Слуга народа" предусматривала, что её членом может стать абсолютно любой — фотограф, фермер, таксист, бизнесмен и, разумеется, кухарка. И такая пиар-стратегия (что якобы все граждане равны) отлично сработала.

На избирательных участках голосовавшие тупо выискивали в бюллетенях "слуг" и, абсолютно не интересуясь личностью, биографией и способностями кандидата, ставили галочку напротив этой фамилии. И чему в таком случае удивляться, что значительное число народных депутатов абсолютно неспособно работать в парламенте?

И с каждым подобным скандалом новая украинская власть портит имидж и свой, и всей страны. Но Владимир Зеленский явно не может (даже если хочет) повлиять на ситуацию. Вот даже абсолютно не соответствующего своей должности премьера Алексея Гончарука ему не позволили уволить, хотя тот картинно подал в отставку. На руководящих государственных постах продолжают находиться непрофессиональные дилетанты и коррупционеры (в т. ч. иностранцы). Так что к осени 2020 (когда должны пройти местные выборы) рейтинг "слуг народа" снизится до числа членов партии.

Все эти скандалы, безусловно, сказываются на репутации президента, и его рейтинг продолжает падать. Так что наличие в Раде "зелёного" монобольшинства — результат полной профанации в период парламентских выборов, а объявленные тогда "социальные лифты" и "конкурсный отбор кандидатов" были банальным политтехнологическим разводом. Поэтому украинская власть — результат зрелища, которое показывают избирателю вместо хлеба. Как говорится, Show must go on! and Long live the king! В данном контексте перевод этой знаменитой строчки может звучать так: если хочешь стать хозяином жизни — стань "слугой народа"!