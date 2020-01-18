МИД РФ обратил внимание ООН на украинский закон об образовании

Министерство иностранных дел России обратилось с призывом к международным правозащитным институтам ОБСЕ, ООН и Совета Европы. Ведомство настаивает на адекватной оценке действий властей на Украине в связи с принятие в стране закона "Об общем среднем образовании". По мнению российский дипломатов, этот закон дискриминирует русскоязычное население страны.