Министерство иностранных дел России обратилось с призывом к международным правозащитным институтам ОБСЕ, ООН и Совета Европы. Ведомство настаивает на адекватной оценке действий властей на Украине в связи с принятие в стране закона "Об общем среднем образовании". По мнению российский дипломатов, этот закон дискриминирует русскоязычное население страны.
"С сожалением констатируем, что, несмотря на рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы "обеспечить необходимый баланс" в языковой сфере и обещания киевских властей их исполнить, на деле ничего не изменилось - русский язык на Украине продолжает подвергаться двойной дискриминации... Призываем международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы дать адекватную оценку действиям украинских властей", - сообщили в МИД.
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