Юрий Кот: Русские на Украине вернут себе право на русский язык

На Украине около 30% населения идентифицируют себя русскими, они вернут себе свои права на русский язык во всех сферах общественной жизни, считает политик Юрий Кот.



Русский язык ПОЛНОСТЬЮ выдавлен из Украины" // Евгений Копатько

Рада приняла антирусский закон об образовании

16 января Верховная рада приняла в целом закон "О полном общем среднем образовании". В рамках модели для "нацменьшинств", "языки которых родственны украинскому, а также тех, кто живет преимущественно в речевой среде родного языка", в начальной школе остается преподавание на родном языке наряду с государственным, а с пятого класса не менее 80% учебного времени будет занимать преподавание на государственном языке. Это правило касается русскоязычного населения Украины.

Для венгров, румын и других "нацменьшинств", которые говорят на языках стран Евросоюза, для начальной школы установлены идентичные первой группе права, а в пятом классе не менее 20% годового объема учебного времени должно занимать преподавание на украинском с постепенным увеличением до 40% к девятому классу. В старших классах этот показатель должен быть не менее 60%. Крымским татарам дана возможность учиться на языке "коренного народа" одновременно с "основательным изучением украинского языка".

Москва ограничилась удивлением

Владимир Путин в ходе брифинга по итогам саммита "нормандского формата" в Париже заявил, что необходимо обеспечить равные права для русскоязычного населения не только Донбасса, но и всей Украины.

"Мы хотим, чтобы русскоязычное население не только на Донбассе, но и по всей Украине пользовалось равными демократическими правами", — отметил Путин.

Он сказал, что такие разные подходы Киева по языку — к венграм и русскоязычным "нас удивляют". Однако, в отличие от Венгрии, которая не ограничилась удивлением, а нашла рычаг воздействия на Украину в виде недопущения ее в ЕС и НАТО и добилась весомого результата (не 80%, а 20-40-60%), Россия таких рычагов не нашла.

Как сказал "Правде.Ру" политолог, пресс-секретарь Всемирного русского народного собора, лидер движения русских украинцев "Парус" Юрий Кот, так называемые "пророссийские" силы и движения, которые декларируют себя таковыми, вчера промолчали на голосовании в Раде.

"Они воздержались или не голосовали, но это слабо выглядит как оправдание в ситуации, когда уничтожается русский язык, который является родным для подавляющего большинства украинцев. Потому что более 75% общаются на русском языке, практически все общаются на русском языке", — сказал Юрий Кот.

России надо подключать лобби за границей

Политик добавил, что сегодня в СМИ на Украине об этом решении Рады никто не говорит, потому что в "их осознании ничего ужасающего не произошло".

"Русским на Украине и русским в России надо обратить на этот факт внимание и сделать, в конце концов, выводы, перестать обманывать себя и подыгрывать им (Виктору Медведчуку и его товарищам), потому что они, прикрываясь этой всей сказкой про русского бычка, решают собственные финансовые вопросы, вопросы собственного влияния, но никак не отвечают тем чаяниям, которые на них возлагает та часть Украины, которая идентифицирует себя как русские", — сказал Юрий Кот.

Но ситуация изменится, уверен политик, Россия включится в этот процесс через

православие

народную дипломатию

общественное мнение

через русское лобби на Украине, в Белоруссии, во всех остальных бывших республиках Советского Союза, в Европе, "где русские общины огромные, одна Германия чего стоит", через Израиль.

По его словам, пока задействовать газовый вопрос, как рычаг давления на Киев, аналогичный венгерскому рычагу, не представляется возможным. Но это закончится с вводом в строй газопроводов, альтернативных украинской ГТС.

За дискриминацией русских стоит внешний фактор

Юрий Кот уверен, что принятый закон направлен не против венгров, поляков, а против русского человека, русской культуры, "чтобы вчерашние русские, которые себя идентифицируют антирусскими, украинцами прежде всего, пошли войной на русских", и за этим стоит внешний фактор.

"Это извечное желание наших с вами врагов, определенного клана людей, которые заинтересованы в том, чтобы наши ресурсы стали их ресурсами, чтобы наши территории стали их территориями. Сами нас победить в бою они не могут, поэтому они решили просто столкнуть нас лбами".

Юрий Кот сожалеет, что многие русские люди на Украине не считают себя русскими.

"Это результат 100-летней планомерной работы перековки сознания наших с вами родных братьев. Но тем не менее 30% русских людей на Украине в этих условиях идентифицируют себя как русские. Это треть населения государства, это русские люди, вольные люди, испокон веков вольные. Вы думаете, что бесконечно эти люди будут терпеть? Нет, конечно. Рано или поздно произойдет некое событие, которое запустит необратимый процесс возврата ими своих прав, я в этом не сомневаюсь", — резюмировал Юрий Кот.

Данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС) в 2015 году. Как Вы считаете, какой должна быть государственная политика в отношении русского языка в Украине?, %

Западный Центральный Южный Восточный (с Донбасом) Нужно устранить из официального общения по всей Украине 42 24 13 3 Нужно сделать вторым официальным языком только в тех местностях, большинство населения которых этого желает 44 57 43 61 Нужно сделать вторым государственным языком Украины 6 8 37 31 Трудно сказать / Не знаю 7 8 6 5 НЕТ ОТВЕТА 1 3 1 0

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