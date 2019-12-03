Венгрия обратилась к РФ для объединения против националистов на Украине

Национальное собрание страны обратилось к российской Госдуме с просьбой объединить усилия для защиты прав национальных меньшинств на Украине, сообщил спикер нижней палаты парламента России Вячеслав Володин.

По словам спикера, представители Национального собрания первоочередной задачей называют отстаивание прав проживающих на территории Украины народов на изучение своего языка.

Председатель Госдумы также призвал Европарламент, ОБСЕ и ПАСЕ изучить ситуацию с правами нацменьшинств на Украине. «Нельзя спускать с рук националистам их поведение», - уверен Володин.

Ранее Вячеслав Володин заявлял что из-за притеснения нацменьшинств Киев может потерять контроль над рядом областей. По его словам, сегодня на Украине не соблюдаются права русских, поляков и венгров.

На Украине раскритиковали заявление российского парламентария и высказали готовность принять под свой контроль «пару» регионов России.

В Кремле, в совою очередь, отметили, что депутат, в данном случае, выражает свое личное мнение.