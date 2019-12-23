Тотальная украинизация: отменить нельзя внедрять

Правительство Украины назначило Татьяну Монахову уполномоченной по вопросам государственного языка. И 39-летняя "шперехенфюрер" (как её сразу прозвали) сразу начала строить общение с теми, кто не использует украинский язык, с позиции силы, например, напомнила о внушительных штрафах. Тем временем Венецианская комиссия жёстко раскритиковала тот самый закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Что теперь будут делать Владимир Зеленский и его "слуги народа" в Верховной раде? Отмолчаться и проигнорировать мнение европейцев на сей раз вряд ли удастся.

Для начала давайте выясним, кто такая эта "шперехенфюрер" с русской фамилией из русскоговорящего города Николаева? Член партии войны "Народный фронт", по образованию — учитель украинского и английского языка, в 2015 защитила докторскую диссертацию на тему "Современные стратегии текстообразования в украинском языке". Языковая надсмотрщица уверена в необходимости тотальной украинизации: "Всегда была мечта взрастить, построить или сконструировать мощный гомогенный монолит украинства — общества единомышленников, говорящих на государственном языке, не имеющих расхождений по ключевым государственническим вопросам. Монолит создают и кнутом, и пряником. Кнут даёт свои плоды: квоты на украиноязычный контент показали как готовность авторов создавать песни и фильмы на государственном языке, так и готовность людей их слушать и смотреть". Ну насчёт желания жителей страны слушать исключительно мову пани Монахова сильно ошибается.

"Шперехенфюрер" предупредила, что штрафовать будут не только всех использующих русский язык за пределами своего дома, но даже детские кружки: "По умолчанию должен быть украинский язык. Это значит, что на первый раз им разъясняют закон, а на второй происходит штраф". А за нарушение языкового закона наказание на сегодня 9 800 — 11 700 гривен ($408-$488).

Намерения Монаховой резко раскритиковал народный депутат Максим Бужанский: "Предстоящее штрафование детских кружков за русский язык не доработано. А вдруг маленькие мерзавцы-таки будут тайно общаться между собой по-русски, как их контролировать? Вижу только один выход: создать спецшколу детей-языковых стукачей. Воспитываем, внедряем в кружок, и они там прислушиваются. Кто-то заговорил не на мове, подошёл к окну, махнул флажком — всё, можно приезжать и штрафовать. Это позорный бред!" Кстати, сам Бужанский внёс в Раду законопроект о полной отмене закона об украинизации.

Тем временем Венецианская комиссия жёстко раскритиковала тот самый закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Что теперь будет делать Владимир Зеленский? Предлагаем выяснить вместе с экспертами.

Ничего "Слуга народа" делать не будет: украинизация и гуманитарная политика всегда были отданы на откуп националистическим силам, бывали и исключения (например, Дмитрий Табачник), но они скорее подтверждали правило, расставляет акценты политический обозреватель Александр Фомин. "Зачистка русского языка началась не при Порошенко или Зеленском, а ещё со времён Кравчука и Кучмы. Всё делается шаг за шагом. Изначально переводили школы на украинский язык или делали их двуязычными, затем плавно вводили квоты на украинский контент, стимулировали конкурсами украиноязычных писателей и журналистов и т. д. Теперь добрались уже до сферы услуг и других областей, где украинизация максимально заметна (вершина айсберга). Само украинское общество сегодня настолько бесформенно и обработано русофобской пропагандой, что воспринимает ограничение русского языка как нечто само собой разумеющееся. Думаю, что это дело психиатров, когда русскоязычный киевлянин Иванов выступает за украинизацию (к слову, это реальный пример из жизни). Главное, что общество этому не сопротивляется и не будет этого делать. 5 лет "войны с агрессором" в общественном сознании поставили знак равенства между русской культурой и угрозой. Такие народные депутаты, как Бужанский, в меньшинстве, причём абсолютном. Склоняюсь к версии того, что его специально взяли в "СН", чтобы электорат юго-востока увидел хоть какую-то разницу между "слугами" и сторонниками Петра Порошенко", — предполагает Фомин.

Языковой вопрос на Украине создан искусственно для раскола общества на приверженцев западной и восточной цивилизации, уверена политолог Наталия Белоус. "На Украине единственный государственный язык — украинский, и иначе не может быть. Признак независимого государства — это наличие собственного языка, который у нас есть, без государственного языка и без других атрибутов государства это просто территория (т.е. Швейцария — это просто территория? — ред.). Язык — это элемент национальной безопасности страны, особенно во время гибридной войны, украинцы не должны создавать новых поводов для провокаций. Надо искать, что объединяет украинцев, а не разъединяет. Большинство населения страны — украинцы, которые понимают и используют в быту украинский язык (социологи это не подтверждают — ред.). Надо не штрафы накладывать на русскоговорящее население Украины, а проводить мирную просветительскую деятельность для расширения поля функционирования украинского языка. Частные компании, медиа и другие негосударственные структуры должны в качестве мотивации получать от государства привилегии за то, что развивают отечественный бренд и культуру. Украинским политикам стоит показать пример народу и говорить тоже на украинском языке. И при этом на Украине никто не нарушает права национальных меньшинств (Венецианская комиссия полагает иначе — ред.). Однако партия "Слуга народа" и президент Зеленский, продолжающие политику тотальной украинизации, могут потерять симпатии своих русскоговорящих избирателей на востоке и юге Украины. Думаю, со временем жители Донбасса выучат украинский язык и для них это не будет проблемой", — предрекает Белоус.

Глава оппозиционной партии "Союз левых сил" Максим Гольдарб сожалеет, что Зеленский в языковом вопросе демонстрирует политический шпагат. "Он называет себя русскоговорящим президентом, уверяя коллег, что граждане страны могут свободно разговаривать на разных языках, в том числе на русском. В предвыборный период обещал (но не сделал это) произвести "тщательный анализ языкового закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины". И одновременно позволяет проводить принудительную всеобщую украинизацию даже в тех регионах, где подавляющее большинство жителей русскоговорящие. Вдобавок Монахова грозит очень крупными штрафами людям, которые и так доведены до отчаяния. Миллионы русскоязычных украинцев, являющихся настоящими патриотами своей страны, ждали, что новая власть искоренит языковой беспредел. Тем более русский язык, на котором говорят десятки миллионов граждан Украины, никак не язык нацменьшинства! Вопреки словам президента, правительство продолжает порошенковскую политику вражды и ненависти. Понятно, что эти миллионы украинцев больше не проголосуют ни за Зеленского, ни за его партию. Убеждён: сильное государство нельзя построить на поощрении одних граждан и дискриминации других. Необходимо создать условия, чтобы каждый человек мог разговаривать и учиться на родном языке. Очевидно, что антинародный закон о языке должен быть отменён; некомпетентная Монахова должна быть уволена; новая языковая политика государства должна уравнять в правах граждан, говорящих на разных языках. Ведь наличие многонациональной и многоязыкой культуры — сила и преимущество страны, а не недостаток", — заключает Гольдарб.

Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв уверен, что дискриминационный языковой закон нужно отменить. "Поддерживаю инициативу нардепа Макса Бужанского по отмене языкового закона. Он является позорным рудиментом режима Порошенко, державшегося на насаждении национал-шовинизма и дискриминации граждан по признаку языка, национальности, веры и т. п. Причём, Бужанский очень правильно ставит вопрос: закон нужно именно отменить, а не корректировать или дополнять законом о правах нацменьшинств. Тот вопиющий накал национализма и прочего деструктива, который прописали в законе порошенковские сатрапы в угаре избирательной кампании, не оставляет иного варианта. С отменой этого закона будет положен конец делению граждан Украины на сорта", — надеется Богатырёв.