Доисторический лосось имел громадные размеры и впечатляющие клыки

Исследователи нашли останки доисторической рыбы и заявляют об исполинских клыках

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

В 1972 году в штате Орегон были найдены ископаемые останки доисторического лосося Oncorhychus rastrosus, который жил в северо-западной части Тихого океана примерно от 5 до 11 миллионов лет назад.

Фото: web.archive.org by Patrick Nouhailler's… is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По сравнению с его современными потомками (длиной 76 см и весом 5,5 кг) это был настоящий гигант — его длина составляла почти 3 метра, а вес — 200 кг.

Однако особый интерес ученых вызвали два острых клыка внушительных размеров, напоминающих клыки бивней. После исследования с использованием компьютерной томографии стало понятно, что странные выросты древней рыбы находились с обеих сторон рта, как бивни, и прямо прикреплялись к черепу.

По мнению исследователей, Oncorhychus rastrosus использовал эти клыки для защиты от врагов, а также (к сохранившемуся) для создания гнезд в истоках рек, куда они периодически поднимались для нереста. Ученые пришли к такому выводу, сравнивая окаменелости, обнаруженные в море и реках, при этом у экземпляров, обитавших в пресной воде, клыки были значительно крупнее.

Помимо необычных зубов, на окаменелостях были найдены костные образования, так называемые жаберные шипы, которые характерны для современного нерки, рыбы семейства лососевых. Она использует их для фильтрации планктона из воды, проходящей через жабры.