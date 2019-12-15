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Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей

Мир » Бывший СССР » Украина

Украинский телеведущий и националист Остап Дроздов заявил, что в Украине должны быть уничтожены дети, которые разговаривают только на русском языке. По его мнению, Украина пошла по пути тотальной русификации и это необходимо исправить радикальным путем.

"Вся система базового образования должна быть нацелена на то, чтобы в Украине не было ни одного ребенка (ни одного!), который бы не знал украинского языка или не мог бы им пользоваться. На эту цель должна быть настроена вся начальная и средняя школа. С лица моей страны должны исчезнуть русскоязычные дети. Двуязычными, трехъязычными, четырехъязычными или чисто украиноязычными - могут быть. А вот одноязычные русскоязычные - должны исчезнуть как вид. Или переехать жить в Россию или другую близкую страну, где можно быть одноязычным русскоязычным", - написал Дроздов в Facebook.

Примечательно, что нашлись такие пользователи, которые поддержали позицию националиста, и даже более того - назвали русскоязычных жителей Украины "олигофренами". Другая пловина пользователей была возмущена заявлением телеведущего и посчитала, что Дроздов позорит свою русскую фамилию.

Темы националист русский язык остап дроздов русскоязычные дети
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