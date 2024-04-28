Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Старый антифриз может привести к перегреву двигателя автомобиля
В Кисловодске стартовали съёмки фильма "Армариус. Тайна Красной планеты"
Офтальмолог Кусков: ультрафиолетовые лучи способны привести к ожогу роговицы
Исследователи нашли останки доисторической рыбы и заявляют об исполинских клыках
Оксана Акиньшина в роли мошенницы в новом фильме "За слова отвечаю!"
Эксперт Дайнеко дала советы для выгодных покупок на маркетплейсах
Посадите на участке фуксию
Путешественник Павел Краузе поделится советами по безопасному автостопу для новичков
Как приготовить лимонад с яблочным уксусом
Почему собаки — не просто питомцы: откройте для себя 10 особых качеств, которыми не обладают другие животные

10 собачьих особенностей, которых нет у других животных

1:45
Зоосфера » Собаки

Долгая историческая связь между собаками и людьми позволила этим животным научиться не только разбираться в человеческой речи, но и воспринимать наши мысли. От других животных собак отличает несколько уникальных черт:

10 собачьих особенностей, которых нет у других животных
Фото: Wikipedia by Daniel Stockman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.
  • Преданность: собаки видят в человеке не просто члена стаи, а настоящего лидера, для которого они готовы пойти на любые жертвы.
  • Доверие: наши четвероногие друзья полностью доверяют нам, и это доверие сохраняется, пока его не предать. Даже после предательства, собаки могут научиться доверять снова.
  • Эмпатия: собаки чувствуют наше настроение и могут сочувствовать нашим переживаниям или радоваться вместе с нами.
  • Обучаемость: они легко обучаются новым командам и поведенческим паттернам, быстро понимая принципы и ожидания.
  • Осторожность: даже бездомные собаки умеют избегать опасностей, используя наблюдения за человеком и другими животными.
  • Понимание абстракций: они могут логически связывать события, например, понимать, что использование пылесоса или переноски предвещает определенные действия.
  • Понимание указаний: собаки могут реагировать на жесты и направления, выбирая нужный предмет из нескольких.
  • Самостоятельное управление стрессом: они могут справляться со стрессом через жевание, что стимулирует выделение успокаивающих веществ.
  • Способность к эмоциям: собаки проявляют любовь и ревность, схожую с человеческой, что подкрепляется выработкой гормонов.
  • Диагностика заболеваний: собаки могут определять болезни по запаху, иногда даже раньше, чем врачи, благодаря своему развитому обонянию.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Бузова открыла двери своего роскошного "замка" после трех лет ремонта

Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, объявила о завершении ремонта в своем жилище, которое она называет "замком".

Ольга Бузова радуется завершению ремонта в своем "замке"
Как удалить пень с участка
Без выкорчёвывания: вот какой метод поможет удалить пень с участка
NetEase: Китай устроил сюрприз с госдолгом США
Как бороться с интенсивным потоотделением без дезодорантов
Украинская армия бездарно и сражалась за Очеретино Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Горбуша, запечённая в духовке: готовим её сочной и аппетитной безо всякого майонеза
Знали ли вы, что этот сорняк настолько полезен? Используйте корень одуванчика для лечения и детокса
Как определить кислотность почвы по сорнякам
Как определить кислотность почвы по сорнякам
Последние материалы
Эксперт Дайнеко дала советы для выгодных покупок на маркетплейсах
Посадите на участке фуксию
Путешественник Павел Краузе поделится советами по безопасному автостопу для новичков
Как приготовить лимонад с яблочным уксусом
Как воздействует кофе на здоровье и внешний вид
Стас Михайлов назвал Пугачеву великим человеком
Чемпион ОИ Авербух раскрыл расценки на постановку у него программ
Самая дорогая квартира в дореволюционном доме Москвы стоит 950 млн
Нутрициолог Хлопова: не стоит употреблять пирожные вместе с кофе с молоком
Когда категорически запрещено стоять под зеленую стрелку на светофоре
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников