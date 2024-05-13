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Могут ли собаки ревновать хозяина: какие питомцы называются сентиментальными

Кинолог рассказал, могут ли собаки ревновать хозяина

1:38
Зоосфера » Собаки

Долгое время в академических кругах господствовало мнение, что собаки не могут ощущать сложные человеческие эмоции из-за своих развитых ограничений.

Кинолог рассказал, могут ли собаки ревновать хозяина
Фото: flickr.com by philhearing is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Тем не менее, реальные наблюдения не всегда подтверждают эту теорию.

Многие владельцы собак могли заметить, что их питомцы иногда ведут себя необычно.

Способны ли домашние животные ревновать? Несмотря на то что ревность считается сложным чувством, у собак есть способность её испытывать. Эксперты считают, что это связано с рядом причин.

Прежде всего, важно отметить, что уход за питомцем начинается обычно с молодого возраста, из-за чего собака начинает видеть владельцев как в родители, которых сложно "делить" с кем-то ещё. Таким образом, неудивительно, что собака может открыто проявлять ревность и бороться за внимание своего человека. Насколько опасна ревность собаки? Иногда животные могут активно бороться за внимание хозяина, создавая множество проблем. Например, собака может мешать развитию новых отношений, проявляя неуважение к партнёрам владельца и пытаясь их отогнать.

Собаки могут ревновать и к другим домашним животным, в таких случаях возможны даже укусы.

Как владельцу вести себя при ревности

Если ревность приводит к заметным неудобствам, её не следует поощрять. Иногда ревнивое поведение питомца может казаться забавным и милым, но важно не одобрять негативное поведение.

Следует показывать животному, что в отношениях главенствуете вы.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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