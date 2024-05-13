Секреты финансового успеха от эксперта: что делать, чтобы не работать до старости

Эксперт назвал главные правила финансового благополучия

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Директор по инвестициям в "СберСтрахование жизни" Александр Тихомиров в беседе с "Известиями" поделился ключевыми правилами, которые помогут россиянам достичь финансового благополучия.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Первым и основным советом Тихомирова является выбор работы, которая приносит удовольствие, а не только доход. Работа из-за денег может привести к профессиональному выгоранию, тогда как удовлетворение от профессии способствует лучшим финансовым результатам.

Эксперт также акцентирует внимание на необходимости постоянного обучения и приобретения новых умений, что, по его словам, позволит систематически повышать уровень доходов.

Тихомиров рекомендует заниматься формированием накоплений, которые впоследствии можно инвестировать. Основа финансового планирования, по мнению специалиста, должна включать сбережения в размере от трех до шести месячных зарплат.

Далее, как советует Тихомиров, следует создать накопительную страховую часть, равную примерно одному годовому доходу, а после этого сосредоточиться на формировании пенсионного резерва, который обеспечит жизнь на уровне не менее 40% от текущего дохода. После выполнения этих шагов можно переходить к инвестициям.