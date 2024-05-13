Почему киберстрахование — новая реальность для российского бизнеса, и от каких рисков оно защищает

Киберстрахование защитит бизнес от ущерба имущества и кражи денег

2:47 Your browser does not support the audio element. Страхование

Количество кибератак на бизнес увеличивается, хакеры находят всё новые уязвимости на онлайн-платформах. Киберстрахование, разработанное экспертами информационной безопасности совместно со страховыми компаниями, предлагает защиту от подобных угроз, покрывая большинство актуальных рисков, передаёт "Российская газета онлайн".

Фото: freepik.com is licensed under public domain

От чего защищает киберстраховка

Страховые полисы предоставляют защиту от трёх основных категорий киберугроз:

целенаправленные хакерские атаки,

распространение вирусов и вредоносного ПО,

технические сбои и случайные ошибки в IT-инфраструктуре.

Полисы компенсируют ущерб от потери данных и программ, прерываний в деятельности предприятий, неправомерного использования ресурсов и повреждения оборудования. Страхование также предусматривает защиту от действий вымогателей, например, при шифровании критически важной информации с требованием выкупа. Некоторые полисы охватывают убытки деловой репутации, возникающие в результате киберинцидентов, и расходы на восстановление систем.

Что не покрывает полис

Среди исключений из покрытия — умышленные действия страхователя и ущерб от использования нелицензированного ПО. Также страховщики не компенсируют убытки, связанные с человеческим фактором, такие как неотменённые после атаки сертификаты электронной подписи.

Почему киберстрахование — новая реальность

По данным СК "АльфаСтрахование", ежегодные прямые убытки от кибератак превышают 100 млрд рублей, хотя оценить реальный масштаб потерь сложно, так как большинство инцидентов остаётся неизвестными. Средний ущерб для российских компаний в 2023 году составил около 20 млн рублей.

Наибольший ущерб был нанесён вирусом Petya в 2017 году — более 10 млрд долларов. Также значительные потери вызвал вирус WannaCry, атаковавший системы Windows в 150 странах и приведший к убыткам в 1 млрд долларов.

Киберстрахование в России пока остаётся нишевым продуктом, охватывающим около 5% предприятий. В 2023 году число кибератак увеличилось на 11%. Повышенный спрос на киберстрахование связан с ростом угроз и лучшим осознанием компаниями своих рисков. Страхуются в основном крупные организации с разветвлённой IT-инфраструктурой, особенно в финансовом секторе.

Ранее НСА выплатил аграриям в Приморье более 200 млн рублей за гибель урожая от наводнения.