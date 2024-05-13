Музыкант Андрей Макаревич* стал жертвой пранкеров Вована и Лексуса

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Андрей Макаревич* попался на удочку пранкеров Вована и Лексуса

1:00
Шоу-бизнес

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич* купился на пранк Вована и Лексуса.

Андрей Макаревич* попался на удочку пранкеров Вована и Лексуса
Фото: https://vk.com/andreymakarevich by ВК-аккаунт Андрея Макаревича is licensed under public doman

Пранкеры Вован и Лексус выдали себя за президента Украины Владимира Зеленского. Макаревич* заверил фальшивого лидера Украины, что намерен посетить Украину после её победы. Он пообещать дать в Незалежной концерт.

"Я очень хочу вашей победы, я считаю до неё дни. Я желаю вам тройного здоровья. Я вам желаю всё это выдержать и сдюжить, и всех их победить. Выхода нет!" — заявил артист, не подозревая о том, что его обманывают.

Макаревич объяснил, что, когда встречался с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым, не осознавал, что его используют.

Макаревич* не подтвердил информацию о том, что он поддерживает ВСУ материально. Певец объяснил, что помогает только гражданским лицам — жителям Украины.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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