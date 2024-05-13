Музыкант Андрей Макаревич* стал жертвой пранкеров Вована и Лексуса

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич* купился на пранк Вована и Лексуса.
Пранкеры Вован и Лексус выдали себя за президента Украины Владимира Зеленского. Макаревич* заверил фальшивого лидера Украины, что намерен посетить Украину после её победы. Он пообещать дать в Незалежной концерт.
"Я очень хочу вашей победы, я считаю до неё дни. Я желаю вам тройного здоровья. Я вам желаю всё это выдержать и сдюжить, и всех их победить. Выхода нет!" — заявил артист, не подозревая о том, что его обманывают.
Макаревич объяснил, что, когда встречался с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым, не осознавал, что его используют.
Макаревич* не подтвердил информацию о том, что он поддерживает ВСУ материально. Певец объяснил, что помогает только гражданским лицам — жителям Украины.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
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