Полезный смузи на кокосовом молоке с ягодами годжи, манго и кленовым сиропом: поможет бороться с вирусами

Рецепт смузи с ягодами годжи

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Это вкусный и полезный напиток, приготовленный из манго, ягод годжи, ананаса и кленового сиропа. В нём содержатся все питательные вещества, необходимые вам в течение дня.

Фото: flickr.com by Danny Nicholson is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

К тому же ягоды годжи невероятно полезны: они помогают противостоять вирусным заболеваниям, полезны для работы нервной и пищеварительной систем благодаря высокому содержанию витаминов группы B, а также препятствуют старению.

Наслаждайтесь кисло-сладким вкусом этого вкусного напитка!

Ингредиенты

3 стакана кокосового молока

1/2 стакана манго

2 столовые ложки кленового сиропа

6 ломтиков ананаса

1/2 стакана ягод годжи

1/2 столовой ложки свежих сливок

Приготовление

Нарежьте на разделочной доске кубиками манго и ананас. В чашу блендера добавьте кубики манго и ананаса с кокосовым молоком, взбейте на высокой скорости до получения однородной массы. Добавьте ягоды годжи и ещё раз перемешайте. Добавьте кленовый сироп и взбивайте в течение 30 секунд. Разлейте смузи по стаканам и поставьте в холодильник. Подавайте охлаждённым!