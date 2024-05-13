Полезный смузи на кокосовом молоке с ягодами годжи, манго и кленовым сиропом: поможет бороться с вирусами

Это вкусный и полезный напиток, приготовленный из манго, ягод годжи, ананаса и кленового сиропа. В нём содержатся все питательные вещества, необходимые вам в течение дня.
К тому же ягоды годжи невероятно полезны: они помогают противостоять вирусным заболеваниям, полезны для работы нервной и пищеварительной систем благодаря высокому содержанию витаминов группы B, а также препятствуют старению.
Наслаждайтесь кисло-сладким вкусом этого вкусного напитка!
Нарежьте на разделочной доске кубиками манго и ананас. В чашу блендера добавьте кубики манго и ананаса с кокосовым молоком, взбейте на высокой скорости до получения однородной массы. Добавьте ягоды годжи и ещё раз перемешайте. Добавьте кленовый сироп и взбивайте в течение 30 секунд. Разлейте смузи по стаканам и поставьте в холодильник. Подавайте охлаждённым!
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