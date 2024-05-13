Экологи изучили годовые кольца деревьев и поняли, что осушение болот — катастрофа для леса

Учёные узнали, как осушение болот навредило лесам

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Казани оценили влияние осушения болот на Среднем Урале во второй половине XX века на состояние лесов, где они были расположены. Результаты исследования опубликованы в журнале Forest Ecology and Management, о них рассказала "Наука Урала" со ссылкой на материалы Института экологии растений и животных УрО РАН.

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Команда учёных во главе со старшим научным сотрудником ИЭРиЖ кандидатом сельскохозяйственных наук Андреем Григорьевым изучила динамику роста берёзы, лиственницы, сосны и ели на территории гидролесомелиоративных стационаров Уральского государственного лесотехнического университета "Мостовое" и "Песчаное" в Свердловской области.

Выяснилось, что там, где в своё время была создана система дренажных каналов, деревья больше пострадали от засухи в период аномальной жары 2010 года.

Таким образом, повышение продуктивности лесной экосистемы путём её осушения, вероятно, достигается ценой снижения ее устойчивости к засухам, пришли к выводу специалисты.

Осушение болот в Подмосковье