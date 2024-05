Если новый пол в вашей квартире не устроит соседей, вам придётся его переделывать за свой счёт и платить штраф

Неправильный выбор покрытия на пол в квартире или нарушения его монтажа могут привести к неприятным последствиям, предупредила адвокат Елена Кудерко. Она раскрыла подробности агентству "Прайм".

Фото: Flickr.com by U.S. Army Corps of Engineers Europe District is licensed under CC BY 2.0