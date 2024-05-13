Если новый пол в вашей квартире не устроит соседей, вам придётся его переделывать за свой счёт и платить штраф

Юрист предупредила о штрафе 2000 ₽ за неправильный пол

1:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Неправильный выбор покрытия на пол в квартире или нарушения его монтажа могут привести к неприятным последствиям, предупредила адвокат Елена Кудерко. Она раскрыла подробности агентству "Прайм".

Фото: Flickr.com by U.S. Army Corps of Engineers Europe District is licensed under CC BY 2.0

По словам юриста, правила устройства полов установлены СП 29.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88).

"Наиболее частыми последствиями нарушения технологии являются низкая шумо- и гидроизоляция пола", — уточнила она.

Если эти факторы доставят дискомфорт соседям, и они сумеют доказать это, придётся всё переделывать. Понятное дело — за свой счёт.

"Сэкономить при этом не получится, поскольку следить за выполнением работ будет служба судебных приставов. Более того, собственника квартиры привлекут к административному штрафу в размере 2000 рублей", — добавила Кудерко.

Кроме того, с виновников нарушения взыщут судебные расходы — затраты на экспертизу, юридические услуги и моральный вред, если он будет заявлен.