Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рецепт смузи с ягодами годжи
Эксперт по этикету: как правильно себя вести в поезде, чтобы не раздражать пассажиров
Почему не стоит выбрасывать пасынки?
Руководство по румянам: от подбора текстуры до методов нанесения
Лариса Голубкина считает, что редкая актриса может стать хорошей матерью
Кинолог рассказал, могут ли собаки ревновать хозяина
Учёные узнали, как осушение болот навредило лесам
Киберстрахование защитит бизнес от ущерба имущества и кражи денег
Эксперт назвал главные правила финансового благополучия
Если новый пол в вашей квартире не устроит соседей, вам придётся его переделывать за свой счёт и платить штраф

Юрист предупредила о штрафе 2000 ₽ за неправильный пол

1:13
Недвижимость » Ремонт

Неправильный выбор покрытия на пол в квартире или нарушения его монтажа могут привести к неприятным последствиям, предупредила адвокат Елена Кудерко. Она раскрыла подробности агентству "Прайм".

Юрист предупредила о штрафе 2000 ₽ за неправильный пол
Фото: Flickr.com by U.S. Army Corps of Engineers Europe District is licensed under CC BY 2.0

По словам юриста, правила устройства полов установлены СП 29.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88).

"Наиболее частыми последствиями нарушения технологии являются низкая шумо- и гидроизоляция пола", — уточнила она.

Если эти факторы доставят дискомфорт соседям, и они сумеют доказать это, придётся всё переделывать. Понятное дело — за свой счёт.

"Сэкономить при этом не получится, поскольку следить за выполнением работ будет служба судебных приставов. Более того, собственника квартиры привлекут к административному штрафу в размере 2000 рублей", — добавила Кудерко.

Кроме того, с виновников нарушения взыщут судебные расходы — затраты на экспертизу, юридические услуги и моральный вред, если он будет заявлен.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стало известно о купленной победе певицы Севиль на шоу "Маска"

Победительницей пятого сезона проекта стала молодая певица Севиль.

Продюсер Дворцов высказался о победе Севиль в "Маске": "Кто-то забашлял"
Как правильно полить арбузы
Поливаем арбузы правильно: вот как это важно сделать, чтобы не получить безвкусные ягоды
Избавляемся от сорняков в саду: вот как удалить нежелательные растения
В Германии китайские автомобили начали плесневеть
Пропиаренная Зеленским линия обороны в Харькове не существует Дмитрий Плотников Искоренит ли новый министр обороны РФ коррупцию в ведомстве Любовь Степушова
"Ни мальчик, ни девочка": 24-летний победитель "Евровидения-2024" из Швейцарии разбил свой приз сразу после вручения
Климова рассказала, почему ее сын от Игоря Петренко не пойдет в армию
Это универсальное растение для пейзажных садов и сельских участков: красивый многолетник с перистыми листьями
Это универсальное растение для пейзажных садов и сельских участков: красивый многолетник с перистыми листьями
Последние материалы
Кинолог рассказал, могут ли собаки ревновать хозяина
Юрист предупредила о штрафе 2000 ₽ за неправильный пол
Учёные узнали, как осушение болот навредило лесам
Киберстрахование защитит бизнес от ущерба имущества и кражи денег
Эксперт назвал главные правила финансового благополучия
Андрей Макаревич* попался на удочку пранкеров Вована и Лексуса
Подробный обзор функции Auto Hold: как это работает и зачем она нужна в авто
Блюдо средиземноморской кухни: чечевица с жареными грибами
Казань и Чита будет связана прямым авиамаршрутом
Собчак считает извращением желание мужчин находить невест, похожих на бывших жён
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников