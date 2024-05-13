Если новый пол в вашей квартире не устроит соседей, вам придётся его переделывать за свой счёт и платить штраф

Неправильный выбор покрытия на пол в квартире или нарушения его монтажа могут привести к неприятным последствиям, предупредила адвокат Елена Кудерко. Она раскрыла подробности агентству "Прайм".
По словам юриста, правила устройства полов установлены СП 29.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88).
"Наиболее частыми последствиями нарушения технологии являются низкая шумо- и гидроизоляция пола", — уточнила она.
Если эти факторы доставят дискомфорт соседям, и они сумеют доказать это, придётся всё переделывать. Понятное дело — за свой счёт.
"Сэкономить при этом не получится, поскольку следить за выполнением работ будет служба судебных приставов. Более того, собственника квартиры привлекут к административному штрафу в размере 2000 рублей", — добавила Кудерко.
Кроме того, с виновников нарушения взыщут судебные расходы — затраты на экспертизу, юридические услуги и моральный вред, если он будет заявлен.
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