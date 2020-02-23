Как Китай живет и борется с коронавирусом

Мог ли Китай сам запустить вирус? Или это было выгодно и возможно сделать его заклятым партнерам? Какие ошибки допустил Китай в борьбе с гонконгскими протестами? Взаимосвязаны ли они с эпидемией? Почему несмотря на падение экономики в связи с этими событиями власть снижает налоги и компенсирует убытки компаниям и людям?

Китай погибает сам или его убивают вирусом

Об этом обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказал востоковед, китаист, профессор ВШЭ Алексей Маслов.

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Взаимосвязаны ли проблемы: Гонконг и коронавирус

— Алексей Александрович, в связи с коронавирусом и Гонконг затих, протесты прекратились. Сейчас все просто боятся выходить на улицу, потому что боятся заразиться, и еще долго будут бояться. Может быть, это и была цель выпуска вируса на свободу?

— Так надо было выпускать тогда в Гонконге. Но в Гонконге-то заболело всего 10-20 человек. Это очень мало.

Часть гонконгских, например, бизнесменов, кто побогаче, переместились на Тайвань на полтора-два месяца, чтобы быть подальше от заболеваний.

Но во-первых, протесты все-таки продолжаются,

во-вторых, гонконгский протест в интернете идет очень сильный.

В Гонконге ничего не заблокировано, поэтому я не думаю, что волна сбита.

Тут еще даже возникла новая проблема:

университеты в связи с коронавирусом остановили преподавание, студенты в Гонконге не ходят на занятия, поэтому у них — масса свободного времени.

А основная задача у власти была, наоборот, вытащить студентов на занятия, чтобы они не бродили по улицам и не бастовали.

Поэтому я не думаю, что это антигонконгская мера. Гонконг продолжит. Там еще очень долгая история будет.

Просчет Китая в отношении Гонконга

— А гонконгские истории дестабилизируют весь Китай?

— Психологически — да.

Потому что это удар по концепции "одна страна — две системы".

Ведь Китай так активно ее пропагандировал, показывал, что все нормально, потихонечку идет такая конвергенция, а тут на тебе. И самое главное, что Китай такого не ожидал. Просчет серьезнейший.

Даже я, не будучи великим специалистом по добыванию информации в Гонконге, просто я там преподаю, часто у них там бываю, предполагал такое.

Абсолютно все мне там говорили еще за год до начала волнений, что однажды это все треснет, полыхнет, люди выйдут на улицы, потому что Пекин пережал ситуацию, не надо так давить, надо мягче поступать.

— Вот удивительно, что в отношении внешних врагов Пекин обычно очень мягок, а против Гонконга так жёсток.

— Жёсток — да, но совсем не жесток. Китайские власти не ожидали, конечно, такого пинка со стороны Гонконга. Но понятно, почему так получилось.

Китай считает, что Гонконг — это его территория, пришла проблема, ее надо отрегулировать, "это же наши китайские граждане". А гонконговцы не считают себя китайскими гражданами. В этом-то и проблема.

Все гонконговцы говорят: "Только этнически я — китаец, но я — гонконговец, а вот на материке живут китайцы". Этот психологический промежуток и позволяет кричать, что Гонконг — не Китай. Это основной лозунг, который развешен повсеместно, и он подразумевает, что надо отделяться.

Поэтому Китай страшно возмущен. Китай очень много вложил в Гонконг. Это, на мой взгляд, остатки сверхимперской идеологии Китая, когда он считает, что мы вам даем деньги, мы платим за многое, но вы и ведите себя как надо, как положено.

Китайские граждане это понимают. В Китае между властью и народом есть социальный паритет, социальный договор.

В Китае постоянно уменьшаются налоги. "Вы не беднеете, мы даем вам массу привилегий, мы ввели пенсионную систему, медицинское обеспечение бесплатное, не все хорошо, но мы развиваемся. Поэтому цените и отвечайте тоже хорошим. Вы, будьте добры, ведите себя как надо".

С Гонконгом это не прошло. И вот поэтому китайское руководство было ошарашено тем, как ведет себя Гонконг.

Цензура в Китае

— В Китае строгая цензура?

— Нет, у них просто все заблокировано. Но все равно можно через пень-колоду, через VPN выйти и читать китайские каналы вичатовские и все что угодно. Просто по-другому это все делается.

А китайская власть обращает на это серьезное внимание, потому что очень много слухов запускается. Китайцы вычисляют все за счет анализа больших массивов данных.

К сожалению, в России этим, на мой взгляд, недостаточно занимаются.

В США занимаются, на это выделяется больше денег, к тому же там просто большие базы данных. Но, кстати говоря, те же самые американцы, которым было бы выгодно доказать, что в Китае действительно идет борьба группировок, пока не привели никаких данных. Это пока слухи.

Самый неприятный слух о Китае

Есть еще очень неприятные слухи о том, что Китай все-таки сам специально запустил вот этот коронавирус, на самом деле не смертельно страшный, хотя и неприятный, чтобы просто подчистить свою экономику.

Потому что Китай все время утверждает, что экономика постоянно растет где-то в районе шести процентов, прошлый год например — 6,2. Поэтому ему понадобилось оправдать ее падение.

— Да, вот это похоже.

— Да. Но! Вообще-то, в прошлом году Ли Кэцян, премьер-министр Китая, официально сказал, что будет торможение до 5,5 и потом каждый год темпы роста будут замедляться, потому что модель работы экономики устарела, страна переходит на более техноемкую модель и в период вот этого перехода, снижается и ВВП.

И даже если бы Китай отбил бы всего пять процентов, вы думаете, что в Китае поднялось бы восстание?…

Как китайцам компенсируют ущерб, нанесенный коронавирусом

Рядовой китаец вообще знает, на сколько растет ВВП? Рядовой китаец должен понимать, что у него в кармане есть деньги. Сейчас все мы говорим о коронавирусе. А что в экономике творится?

Действительно, уже почти 65 процентов китайских предприятий так или иначе остановлены или замедлили свое производство. И уже принято как минимум два решения об уменьшении налогообложения китайских производителей, а поскольку люди не выходят на работу, им будут компенсированы зарплаты.

Это еще далеко не все, пострадавшим предприятиям будет дополнительно уменьшен налог или вообще освободят их от налогов на определенное время, чтобы никто не беспокоился.

То есть, я не думаю, что Китай специально запустил коронавирус для того, чтобы потом грохнуть еще почти 70 миллиардов долларов, как сейчас считается, для того, чтобы всех успокоить.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев