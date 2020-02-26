Эксперт: "Мировая торговля схлопнется в этом году"

Что на самом деле происходит в Китае в связи с коронавирусом, несколько проясняется. Китай борется с этой напастью достаточно успешно. Другое дело, что это сильно ударило не только по Китаю, но и по всей мировой экономике. Хотя сразу же появилась версия, что злобный вирус был специально запущен американцами для устранения конкурента, но они сами тоже несут большие потери, а их маржа весьма сомнительна. Глобальная торговля уже сильно сплющилась, что больно ударило по США. И что будет дальше, пока совершенно не понятно.

Китай погибает сам или его убивают вирусом

Об этом обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказал известный востоковед, китаист, профессор Высшей школы экономики Алексей Маслов.

Читайте начало интервью:

Коронавирус: виноваты США?

— Алексей Александрович, некоторые говорят, что коронавирус во многом выгоден американцам. Они очень не хотят пускать Китай на рынок высоких технологий, вообще Трамп проводит политику возвращения производств в Америку. Вот тот же iPhone уже закрыл в Китае производство.

Поэтому есть версия, что этот вирус выпущен американцами, и она в любом случае не безосновательная.

— Да, есть такая версия. Она почти сразу же появилась. И даже указывается на американца, который как раз работал в Уханьской лаборатории. Но не понятно, насколько она достоверна. Понятно только, что пока еще ничего не подтверждено.

Что потеряли американцы из-за коронавируса

— Но, собственно говоря, почему бы и нет?

— Конечно, надо рассматривать все версии абсолютно. Просто вопросы и версии есть и другие.

Смотрите, сегодня уже американские компании, которые работали в Китае, потеряли по самым приблизительным подсчетам, по данным Американской торговой палаты, несколько десятков миллиардов долларов.

И это будет расти. Да, они перемещают свое производство в другие страны, потому что опасно оставаться в Китае. Но они идут во Вьетнам, в Бразилию, в Аргентину и т. д., совсем не обязательно в США.

Второй момент, насколько вообще эти американские компании напитывали китайскую экономику. Может быть, побежав, они теперь вытащат оттуда и свои деньги, и это будет большой удар по Китаю? Нет.

Китайская экономика уже не зависит от американских компаний. Технологии — да, они унесут, но все, что надо, китайцы уже давно изъяли у них.

Вбросы про Китай: то, что мы видим, — только начало

— А кстати, ведь 5G — это китайское изобретение, можно сказать, и Китай является лидером в этом направлении. И теперь американцы очень боятся, что Китай будет командовать, санкционировать какие-то неугодные страны по этой линии, так же как США по долларовой линии санкционируют.

— Абсолютно правильно.

И компания Huawei, и многие другие просто заблокированы на американском рынке и на многих европейских рынках, на рынках Новой Зеландии, Австралии и других, чтобы она не продавала свои технологии 5G.

— Кстати, американский интерес здесь даже больше просматривается.

И ведь эпидемия пошла больше в пропагандистском, а не медицинском поле.

То есть, опять же, американцам выгодно, и они раздувают эту историю, чтобы испугались и побежали из Китая все, кто может убежать.

— Помяните мои слова, еще настоящее раздувание даже не началось, потому что американцы сейчас смотрят, как разворачиваются события, и потихонечку запускают новые и новые вбросы.

"Мировая торговля схлопнется"

Потому что понятно, что самый большой удар пришелся вообще по мировой торговле в целом, где есть и американцы, и китайцы, и Россия, и кто угодно.

Мировая торговля схлопнется, конечно, по этому году, потому что в том числе многие компоненты изготавливались в Китае и Китай является держателем изготовления многих компонентов, которые не изготавливаются в других странах мира.

Например, удар пришелся по "Самсунгу", который потреблял китайские детали, по "Сони", по многим американским компаниям и т. д.

То есть это не такая простая история: "Мы обрушим Китай, и всё выпрямится". Ведь идея Трампа была в другом — вытянуть американские компании обратно в США, а сейчас началось бегство по всем странам мира.

Я думаю, что здесь США отработают по полной, но они сами толком не знают, что делать. Пока трудно даже предсказать все последствия.

Какую выгоду ищут США

— Получается, что США не так уж и выгодно рушить Китай?

— Рушить не выгодно.

Американцам выгодно, чтобы Китай оставался той мировой фабрикой, которой был все последнее время.

Но! Вот просто, когда Китай начал лезть в высокие технологии, им сразу же сказали: "Не-не, вот — всё, стоп! Здесь — уже чисто наша площадка". А пока китайцы изготавливали шмотки и дешевую электронику, тогда они совершенно никому не мешали. Все только говорили: "Отлично все, Китай — хороший".

Условно говоря, просто Трамп пришел как раз на волне того, что Китай (так это совпадение тоже неслучайно получается) полез в область высоких технологий и начал пытаться вытеснить оттуда США, американские компании.

И вот как раз в этот момент, когда китайцы это уже достаточно активно начали делать, и начинается атака на Китай. Я думаю, почему, казалось бы, Китай так прогнулся в этой торговой сделке…

— Россия бы по-другому себя повела, агрессивно.

— И она повела себя по-другому.

— А Китай почему-то отступил, хотя все-таки уколол американцев — подписывал договор с Трампом не Си Цзиньпин…

— А Лю Хэ, вице-премьер китайского Госсовета. Его статус, конечно, намного ниже, но это все-таки уже детали.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев