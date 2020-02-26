Что на самом деле происходит в Китае в связи с коронавирусом, несколько проясняется. Китай борется с этой напастью достаточно успешно. Другое дело, что это сильно ударило не только по Китаю, но и по всей мировой экономике. Хотя сразу же появилась версия, что злобный вирус был специально запущен американцами для устранения конкурента, но они сами тоже несут большие потери, а их маржа весьма сомнительна. Глобальная торговля уже сильно сплющилась, что больно ударило по США. И что будет дальше, пока совершенно не понятно.
Об этом обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказал известный востоковед, китаист, профессор Высшей школы экономики Алексей Маслов.
Читайте начало интервью:
— Алексей Александрович, некоторые говорят, что коронавирус во многом выгоден американцам. Они очень не хотят пускать Китай на рынок высоких технологий, вообще Трамп проводит политику возвращения производств в Америку. Вот тот же iPhone уже закрыл в Китае производство.
Поэтому есть версия, что этот вирус выпущен американцами, и она в любом случае не безосновательная.
— Да, есть такая версия. Она почти сразу же появилась. И даже указывается на американца, который как раз работал в Уханьской лаборатории. Но не понятно, насколько она достоверна. Понятно только, что пока еще ничего не подтверждено.
— Но, собственно говоря, почему бы и нет?
— Конечно, надо рассматривать все версии абсолютно. Просто вопросы и версии есть и другие.
Смотрите, сегодня уже американские компании, которые работали в Китае, потеряли по самым приблизительным подсчетам, по данным Американской торговой палаты, несколько десятков миллиардов долларов.
И это будет расти. Да, они перемещают свое производство в другие страны, потому что опасно оставаться в Китае. Но они идут во Вьетнам, в Бразилию, в Аргентину и т. д., совсем не обязательно в США.
Второй момент, насколько вообще эти американские компании напитывали китайскую экономику. Может быть, побежав, они теперь вытащат оттуда и свои деньги, и это будет большой удар по Китаю? Нет.
Китайская экономика уже не зависит от американских компаний. Технологии — да, они унесут, но все, что надо, китайцы уже давно изъяли у них.
— А кстати, ведь 5G — это китайское изобретение, можно сказать, и Китай является лидером в этом направлении. И теперь американцы очень боятся, что Китай будет командовать, санкционировать какие-то неугодные страны по этой линии, так же как США по долларовой линии санкционируют.
— Абсолютно правильно.
И компания Huawei, и многие другие просто заблокированы на американском рынке и на многих европейских рынках, на рынках Новой Зеландии, Австралии и других, чтобы она не продавала свои технологии 5G.
— Кстати, американский интерес здесь даже больше просматривается.
И ведь эпидемия пошла больше в пропагандистском, а не медицинском поле.
То есть, опять же, американцам выгодно, и они раздувают эту историю, чтобы испугались и побежали из Китая все, кто может убежать.
— Помяните мои слова, еще настоящее раздувание даже не началось, потому что американцы сейчас смотрят, как разворачиваются события, и потихонечку запускают новые и новые вбросы.
Потому что понятно, что самый большой удар пришелся вообще по мировой торговле в целом, где есть и американцы, и китайцы, и Россия, и кто угодно.
Мировая торговля схлопнется, конечно, по этому году, потому что в том числе многие компоненты изготавливались в Китае и Китай является держателем изготовления многих компонентов, которые не изготавливаются в других странах мира.
Например, удар пришелся по "Самсунгу", который потреблял китайские детали, по "Сони", по многим американским компаниям и т. д.
То есть это не такая простая история: "Мы обрушим Китай, и всё выпрямится". Ведь идея Трампа была в другом — вытянуть американские компании обратно в США, а сейчас началось бегство по всем странам мира.
Я думаю, что здесь США отработают по полной, но они сами толком не знают, что делать. Пока трудно даже предсказать все последствия.
— Получается, что США не так уж и выгодно рушить Китай?
— Рушить не выгодно.
Американцам выгодно, чтобы Китай оставался той мировой фабрикой, которой был все последнее время.
Но! Вот просто, когда Китай начал лезть в высокие технологии, им сразу же сказали: "Не-не, вот — всё, стоп! Здесь — уже чисто наша площадка". А пока китайцы изготавливали шмотки и дешевую электронику, тогда они совершенно никому не мешали. Все только говорили: "Отлично все, Китай — хороший".
Условно говоря, просто Трамп пришел как раз на волне того, что Китай (так это совпадение тоже неслучайно получается) полез в область высоких технологий и начал пытаться вытеснить оттуда США, американские компании.
И вот как раз в этот момент, когда китайцы это уже достаточно активно начали делать, и начинается атака на Китай. Я думаю, почему, казалось бы, Китай так прогнулся в этой торговой сделке…
— Россия бы по-другому себя повела, агрессивно.
— И она повела себя по-другому.
— А Китай почему-то отступил, хотя все-таки уколол американцев — подписывал договор с Трампом не Си Цзиньпин…
— А Лю Хэ, вице-премьер китайского Госсовета. Его статус, конечно, намного ниже, но это все-таки уже детали.
Беседовала Любовь Степушова
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
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