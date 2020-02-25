Китай не погибнет и от обязательств не отказывается

В Китае все спокойно. Вопреки паническим слухам, распространяемым в основном западными СМИ, там нормальная обстановка, идет планомерная борьба с коронавирусом. Никаких подобий концлагерей и прочих драконовских мер не вводится. Население максимально информируется. Поэтому люди спокойно относятся к карантину и всем неизбежным ограничениям. Заболеть-то никто не хочет.

Китай погибает сам или его убивают вирусом

Об этом обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказал востоковед, китаист, профессор ВШЭ Алексей Маслов.

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Так ли все страшно в Китае, как пишут иноСМИ

— Алексей Александрович, сейчас западные СМИ пишут, что в столице провинции Хубэй Ухане очень сильны протестные настроения: мол, вы нас закрыли, чуть ли не в концлагерях держите, не даете нам нормально жить. Насколько это правда?

— Это неправда.

— То есть китайцы дисциплинированно выполняют все указания по карантину?

— Нет. Конечно, радости тоже особой нет. Я смотрю, студенты переписываются, им скучно сидеть в общагах. Это чисто человеческая история.

Но так, чтобы "мы, как в концлагерях", такого нет, потому что люди понимают, что ситуация — очень серьезная. И всем всё нормально объяснили: "Вы сидите, не высовываетесь, вам раз в два дня приносят пищу". В студенческие общежития просто доставляют в контейнерах, там много продуктов питания, все нормально, вы можете заказать специальное питание через службы доставки "Таобао".

"И если вы все соблюдаете, то вы не заболеете. Просто спокойно сидите".

И как раз люди очень тщательно выполняют все эти вещи. Ведь заразиться никому не хочется.

Я внимательно смотрю, например, когда появляется какая-нибудь новость и комментарии к ней. Недавно на новость о резком чисто статистическом росте заболеваемости два комментария были негативные на приблизительно несколько тысяч комментариев грустных.

Но надо сказать, что негативные комментарии вычищают, что, в общем-то, тоже вполне понятно. Но информация подается достоверная. Ведь речь идет о миллионах людей, которые находятся в зоне риска.

Зачем скрывать?… Наоборот, нужно максимально информировать, тогда с этим можно бороться.

Конечно, и страх есть. Тем более, постоянно появляются новые сведения об этом заболевании.

— Вообще, конечно, страшно. Как запихивают силком в машину женщину, например.

— И правильно делают. А как еще?…

Всем неприятно, но китайцы молодцы, потому что они объясняют: "Надо делать так, и если ты так делаешь, все будет нормально".

И они не позволили распространиться страху и панике. Это самое страшное, что могло бы быть.

Та паника, которая есть в западных СМИ, и то, что есть в Китае, — это абсолютно два разных мира.

Посмотрите, даже наши русские студенты (мои там даже есть студенты, которые по разным причинам решили не уезжать) грустно сидят в общагах, им нерадостно, но они понимают и принимают эти ограничения. Вот спросите у них, лежат ли там на улицах трупы? Конечно, этого нет. Не так просто в Китае что-то по-настоящему скрыть, я вас уверяю.

Китай изнутри — это страна постоянного общения.

Если у вас вдруг родственник не выходит на связь или соседа увезли, первое, что сейчас делает китаец, так же как любой нормальный молодой человек, снимает видео и выкладывает в интернет. Все отфильтровать невозможно. Поэтому можно даже по интернету убедиться, что такого нет.

При том при всем Китай принял жесткое решение, что в случае, если кто-то заболел и укрывается от лечения, то от пяти лет до пожизненного заключения.

И это тоже необходимо, чтобы предотвратить дальнейшее заражение и распространение инфекции.

Договоренности Китая с США — будут ли выполняться?

— Да, это, конечно, сильно. Опять-таки, вспоминаются недавние американо-китайские торговые войны, отношения обострились как раз незадолго до этой эпидемии.

И закончилось потом все это, быстро договорились. Весь мир с удивлением смотрел на все, что происходит, все боялись, что рухнут китайские банки, биржа, упадут чуть ли не до нуля, что-то еще рухнет, и вообще не понятно, что происходит и, тем более, чем это грозит и что будет дальше.

Было заключено соглашение как раз перед самой эпидемией, что китайцы теперь должны будут на 200 миллиардов долларов закупать у американцев всяких, прежде всего сельскохозяйственных, товаров. И вот теперь — форс-мажор, и не обязательно это делать, есть причины не закупать. Как вам это?

— Во-первых, Китай не отказался закупать.

— Американцы пишут, что на 40 миллиардов они уже не закупят за два года.

— Это американцы говорят, тем самым обрушивая свой же рынок.

Посмотрите, как только американцы это заявили (не китайцы — американцы), американский рынок ячменя, сои, которые и должны пойти в Китай, тут же грохнулся вниз. Но тут же начали скупать все это другие люди. То есть это местная американская разборка.

Китай пока официально не заявлял и даже не намекал. Более того, по одному из пунктов этого соглашения Китай должен был опустить свои тарифы относительно американцев в два раза, и Китай это сделал с 14 февраля.

Китай выполняет все, как предусмотрено соглашением.

Вопрос, собственно, в другом. А почему Китай не сможет закупить? Ну там 200 миллиардов на два года. Для Китая не так уж и много.

— Но у них потребление может снизиться.

— Почему? Что, вымрет столько населения?…

— Заводы не работают, потребительская способность населения падает.

— А это закупает не население, закупает китайский бюджет, вообще-то.

Непосредственно это закупают крупнейшие китайские фирмы типа COFCO и другие крупнейшие экспортно-импортные компании, они работают на государственных кредитах.

Они закупят. Будет ли Китай использовать в таком объеме это или нет — это большой вопрос.

Но очевидно, что население Китая не вымрет, к счастью для Китая. И мы прекрасно понимаем, что те товары, которые американцы навязали Китаю, будут потребляться. Китай уменьшит потребление сои или, например, мороженого мяса? Нет, не уменьшит.

Китай перестанет это закупать у других стран, в том числе, кстати говоря, и у России. Но это было известно еще до того, как начался коронавирус.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев