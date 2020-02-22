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Автор Любовь Степушова

Коронавирус обнажил колоссальную деградацию мирового сообщества

Мир » Азия » Дальний Восток

Коронованный вирус пришел в Китай сам или его направили? Как трагедия высветила многие проблемы мировой цивилизации? Кто и как использует болезнь и распространяет слухи? Какие ошибки допустил Китай в борьбе с эпидемией, а что сделал правильно?

Китай погибает сам или его убивают вирусом

Об этом обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказал востоковед, китаист, профессор ВШЭ Алексей Маслов.

Читайте начало интервью:

Коронавирус: к чему Китай был готов и к чему не был

Две стороны открытости Китая

— Алексей Александрович, на ваш взгляд, правильно ли Китай поступает в ситуации с коронавирусом?

— В этом плане у Китая было только два выхода, по сути дела, когда стало понятно, что пошел коронавирус.

  • Первый вариант — пустить все на самотек, не объявлять об этом, пускай промышленность работает, просто изолировать заболевших и скрывать их количество.

Конечно, слухи бы поползли, но Китай бы их, наверное, смог подавить и не допустить паники, но при этом потихонечку заразить весь мир.

  • Второй вариант — жесткий, но правильный, именно его и выбрал Китай. Это действительно сразу же опустить железный занавес, частично остановить промышленность, не выпускать местных жителей за рубежи провинции, где произошла вспышка заболевания, и вообще своих же китайцев за рубежи Китая, ударить по своей экономике, но зато не дать распространиться коронавирусу.

Понятно, что и в том, и в другом случае выбор не очень позитивный.

Китай пошел на такую жесткую схему, зато выбрал верную позицию.

На мой взгляд, именно такая относительная открытость Китая и породила просто панические слухи. А самое главное — они специально или спонтанно подогреваются.

Все больше и больше в этих слухах участвует странных категорий людей — психических нездоровых и просто таких, которые не верят никому, но с радостью выискивают в интернете всякие фейки, сами их придумывают и распространяют. Разные люди делают это по разным причинам.

Еще одна проблема, которую породил коронавирус

Коронавирус обнажил еще одну проблему — это проблема нравственного сопереживания. Вот это парадокс.

Мы увидели поразительную категорию людей (они, к сожалению, есть и в России, но больше всего таких в США), которые говорят: ну все, наконец-то вскрылся заговор против китайцев. Вот теперь заработало это оружие нацеленного поражения, которое должно выкосить китайцев.

То есть налицо колоссальная деградация общества, падение у многих нравственного уровня ниже нуля, это происходит на наших глазах.

Кому выгоден коронавирус в Китае

— Понятно, что последствия уже сейчас крайне негативные. Даже мировые торговые войны затихли, потому что глобальная торговля сразу резко упала, но тоже везде по разному. И некоторым странам и сегментам рынка, прежде всего фармацевтике, это даже очень выгодно. Возможно, что масштабы и опасность эпидемии были искусственно раздуты даже самими китайцами, потому что сразу резко упали акции ряда компаний, они их скупили. Также этим можно оправдать очень многие негативные моменты, которые присутствуют в последнее время в Китае. Как вы считаете?

— Я бы не стал ставить телегу впереди лошади.

Пока что нет никаких подтверждений тому, что вирус возник или был симулирован искусственно. Реальных подтверждений нет.

Зато мы, конечно, видим, что десятки самых разных группировок и сил решили воспользоваться ситуацией в самых разных целях.

Ну, во-первых, есть американцы, которые начали атаку на Китай, и она еще даже, на мой взгляд, не развернулась по-настоящему.

Китай обвиняют в том, что он неустойчив, что он не смог совладать с этим вирусом, что там какие-то группировки друг с другом воюют и т. д. То есть Китай объявляют токсичным и в прямом, и в переносном смысле.

Есть даже такие обвинения, что якобы в Китае все это сделано в результате войны неких партийных группировок.

Некие "принцы", то есть наследственные партийные лидеры, у которых там деды и отцы были высокопоставленными функционерами, и так называемые молодые комсомольцы, то есть вышедшие из комсомола новые лидеры, столкнулись между собой.

На самом деле, этот слух был сразу же запущен, он ничем вообще не подтверждается, но довольно активно ходит, потому что он как бы оправдывает, зачем этот вирус запущен.

Что реально происходит с коронавирусом в Китае

Но мы видим другое.

Мы видим, что действительно Китайская компартия и все руководство страны принимает реальные всевозможные меры и очень жестко разбирается. Это такая оборотная сторона абсолютистского характера правления.

Большое преимущество этого в том, что очень легко мобилизовать народ. Собственно, поэтому и карантин был введен за несколько дней.

Но, с другой стороны, оказалось, что когда еще в декабре, только начались первые случаи заболевания, подчиненные просто боялись сообщать об этом начальству и докладывать о том, что, возможно, начинается эпидемия, а не просто какое-то сезонное заболевание. Теперь из-за этого уже сняты первый секретарь Уханьского горкома партии, Хубэйского провинциального партийного комитета и многие другие региональные и уездные руководители.

Очень много вообще наказанных, но не снятых еще со своих постов практически по всему Китаю.

Является ли это частью какой-то большой партийной разборки, сейчас очень сложно сказать. Но нельзя огульно говорить, что Си Цзиньпин или кто-то другой воспользовался этой ситуацией — начинает чистить ряды!

К тому же у нас серьезного изучения партийных группировок в Китае не проводилось. Поэтому мы не можем понять, что и почему там вообще происходит.

Так же и в данном случае, не понятно, убирают какую-то конкретную группировку или просто подчищают тех, кто замечен в головотяпстве.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы сша ухань китай хубэй коронавирус точка зрения алексей маслов экономика китая любовь степушова экспертное мнение деградация общества
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