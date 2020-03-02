Коронавирус против глобализации и Шелкового пути

Какие последствия ждут мировую и российскую экономику в результате эпидемии коронавируса? Как коронавирус высветил ошибки и просчеты по всему миру? Какие выводы нужно сделать из ситуации, и что нужно делать дальше?

Китай погибает сам или его убивают вирусом

Об этом обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказал востоковед, китаист, профессор ВШЭ Алексей Маслов.

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Особенности Китая: один пишем, два — в уме

— Алексей Александрович, почему Китай все-таки подписал торговое соглашение с США на их условиях, со всем согласился?

— Потому что Китай понял, что его поймали.

Китай поймали, на мой взгляд, на его заносчивости, на том, что он не обращал внимания на реальную ситуацию.

Так же его поймали в XIX веке, когда начались опиумные войны. Китай был экономически значительно сильнее многих европейских стран, но он забыл, что вообще мир существует и у этого мира есть военная техника и технологии.

Сейчас Китай поймали на другом. Китай пока что интегрирован в ту мировую торговую систему, которой пока управляют США, а не Китай. Его поймали на этом. Поэтому просто упереться и вступить в войну — это обрушить свою экономику.

Китай никогда не действует торопливо. И в этом плане Китай готов отступить, и это всегда так было.

Китай готов прогнуться, впустить в себя противника. Ответ пойдет совсем с другой стороны абсолютно. Конечно, сейчас этот ответ заторможен известными событиями с коронавирусом.

Но мы должны понимать, что Китай никогда ничего не забывает. Вот на этом базируется Китай. Китай всегда гнет свою повестку дня. Китай готов с кем угодно договариваться, с кем угодно хитрить, прогибаться, потому что для него конечный результат выше, чем промежуточная национальная гордость.

Вот мы — никогда. Мы как 300 спартанцев — ни шагу назад, мы погибнем на нашем рубеже. Так психология устроена. Китай скажет: "Нет-нет, o'кей, мы сейчас сделаем, как желаете…"

— Это идет от конфуцианства или от чего-то еще?

— Есть искусство войны Сунь-Цзы, когда сначала поддаться, чтобы потом победить, задействовать силу противника, используя его же действия. Хорошая штука. 200 миллиардов туда-сюда, мы отойдем, прогнемся, но в конце концов ответим совсем в другой области, например, опять-таки, в области высоких технологий и т. д.

Чем плох коронавирус для России

— Как на России аукнется эта история с коронавирусом?

— Надо понимать, что на нас аукнется, но не так, чтобы очень сильно. Потому что, к счастью или к сожалению, Китай не очень большой инвестор в Россию, как раз совсем не большой.

Россия для Китая ни по инвестициям, ни по торговле не приоритетная страна.

У нас торговля идет в основном энергоресурсами, которые защищены долгосрочными контрактами, которые мы заключали на десять лет и т. д. Там прописано, когда и сколько мы должны поставлять в Китай энергоносителей.

Просядет, конечно, рынок поставок продуктов питания в Китай.

— А наши поставки газа, которые только недавно начались?

— Мы должны наращивать ежегодно по пять миллионов кубометров этого газа, и пока никаких отмен нет. Да, сейчас китайская промышленность просядет, но уже скоро должна начать восстанавливаться, поэтому, наоборот, больше потребуется. Ведь обратный процесс начинается, надо наверстывать.

Пострадает очень много мелких и средних производителей российских, которые хоть что-то поставляют в Китай: мука, продукты питания, масло подсолнечное, растительное и т. д., туристический бизнес в России.

Это действительно так, к этому надо готовиться. Под ударом этот бизнес. Потому что на территорию России приезжало почти два миллиона китайцев в год.

— И сколько примерно денег они у нас оставляют?

— Считается, что китаец в среднем оставляет здесь тысячу долларов. На самом деле тратится больше, потому что тысяча — только то, что четко остается на территории России, но очень много канализируется через китайские посреднические фирмы и т. д.

Пострадает наш рынок люксовых товаров, где потребители в основном китайцы — это все бутики, где китайцы закупают очень много.

Пострадают перевозки, конечно.

Но это на самом деле для российской экономики несущественно, а вот для многих других экономик, например, для Центральной Азии, где Китай является крупнейшим игроком, серьезно.

— Да, Казахстан уже почувствовал.

— Конечно.

У нас начинает проседать там, где мы совсем не научились делать импортозамещение, например, двигатели КамАЗа.

Правда от этого пострадали еще Nissan и Hyundai. Но, в принципе, оказалось, что в реальности импортозамещения не произошло, в том числе и по простейшим компонентам. И это, на мой взгляд, для нас стресс-тест — показать, что не надо очаровываться, пока российская экономика не заработала.

Что будет с проектом "Шелковый путь"

— Про проект Шелкового пути что-то тоже перестали говорить. Он заморожен?

— Он не заморожен ни в коем случае.

Сейчас торговля в целом может начать падать, наполнять дороги будет нечем. Поэтому для Китая Шелковый путь — действительно очень серьезный вопрос.

Не может стоять дорога и не наполняться товарами. Пустой вагон — это убыточный вагон. Но Китай не может сдать назад с этим проектом никогда, потому что это личный проект Си Цзиньпина. Это, собственно, и есть расширение Китая вовне.

А вот другим странам это важный звоночек. Очень многие эксперты говорили, что вы подумайте, прежде чем привязываться только к одной стране…

Ведь что сейчас произошло, почему весь мир так перепугался? Оказалось, что весь мир привязан только к одной стране.

И если в этой стране что-то происходит, даже не самое страшное, потому что ведь могло быть и хуже, то смотрите, что везде творится.

Поэтому как раз дисперсия экономических центров — это, наверно, сейчас один из выходов для всего мира. И здесь Россия, если правильно сыграет, то сможет точно так же начинать наращивать иностранную промышленность и успешно развиваться.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев