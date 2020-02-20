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Автор Любовь Степушова

Коронавирус: к чему Китай был готов и к чему не был

Мир » Азия » Дальний Восток

Известный востоковед, китаист, профессор ВШЭ Алексей Маслов рассказал обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой, что на самом деле происходит в Китае в связи с эпидемией нового коронавируса. Насколько это серьезно? Погибает ли Китай? И происходит ли это само по себе или его специально убивают вирусом?

Китай погибает сам или его убивают вирусом

— Алексей Александрович, давайте поговорим о том, что сейчас происходит в Китае и является темой номер один во всем мире. Адекватна ли реакция китайских властей на вспышку и распространение, видимо, уже эпидемию нового коронавируса? Хотя умерло там порядка тысячи человек. Обычный грипп уносит в год намного больше жизней. Тем не менее сейчас такая паника всемирного масштаба. Объясните, пожалуйста, с вашей точки зрения, с чем это связано?

Китай перестал скрывать правду

Я думаю, что здесь сошлось сразу несколько факторов, которых Китай предвидеть не мог. Но прежде всего, действительно заболело и скончалось формально не так много по китайским масштабам. Несколько дней назад заболевших было 64 тысячи человек, причем часть из них уже выздоровела, более семи тысяч уже выписались из больницы.

Китай решил в этот раз, в отличие от 2002-2003 годов, делать все по-умному, официально объявлять все цифры, показывать графики, как можно шире рассказывать об этом населению, чтобы предотвратить распространение эпидемии.

А самое главное — Китай ввел колоссальный, наверное, самый масштабный в мире карантин. Под ним оказалось более 70 миллионов человек. Казалось бы, это очень правильная мера. И сейчас мы видим, что она действительно правильная, потому что, по сути дела, все заболевшие, почти 95 процентов всех заболевших в мире и 98 процентов всех погибших, находятся в провинции Хубэй, которая находится в области жесткого карантина.

Это показывает, что Китай смог как бы запереть вирус в основном в рамках одной провинции, что на самом деле очень непросто. Но это вызвало, как ни странно, обратную реакцию по всему миру.

Мир Китаю не поверил

Мол, если Китай так открыто обо всем говорит, а раньше он никогда так широко не говорил, значит, он что-то скрывает, значит, он уже знает что-то такое, что хочет скрыть за вот этими графиками, цифрами, объяснениями. И, как следствие, тут же началась страшная атака на Китай.

И, на мой взгляд, сегодня по уровню "фейк-ньюс", по уровню слухов и самых разных панических разговоров это, наверно, самая страшная, самая жестокая антикитайская кампания, которая вообще была за последнее время. И Китай к ней был не готов, это очевидно.

Если первоначально "фейк-ньюс" в основном продуцировали городские сумасшедшие, которым всегда кажется, что есть теория мирового заговора, что кто-то специально запустил вирус, чтобы кого-то убить или обрушить китайскую экономику и т. д., то сегодня я вижу, что к этому подключаются целые группы прежде всего американских экспертов, которые говорят: "На самом деле Китай все скрывает…"

Как Китай ведет статистику по коронавирусу

Но если мы внимательно начинаем смотреть, откуда берутся такие сведения, почему считается, что Китай скрывает, то все сводится к тому, что какая-то девочка сказала, что ее мать два дня не могли увезти в больницу… Да, такое бывает, там не все, конечно, идеально организовано, потому что гигантский масштаб.

Но нигде не прослеживается эта правда ни по цифрам, ни по свидетельствам, что Китай действительно скрывает порядок цифр.

Да, они могут ошибаться, там может быть 10-20 человек плюс-минус. Но мы сейчас имеем статистику практически по всем крупным городским больницам, не только в Хубэе, но по всему Китаю, которая просто вывешена на сайтах.

Если вам не лень, вы можете сидеть и подсчитывать, складывать и потом смотреть, насколько это коррелируется с цифрами по всему Китаю.

  • Мы видим, что болезнь растет, это во-первых.
  • Во-вторых, Китай постоянно совершенствует методику подсчета и тестирования, это правда.

Поэтому она растет нелинейным образом. Раньше это была очень такая многоходовая комбинация по тестированию: сначала проходили короткий тест на 10-15 минут, потом большой тест через день.

Поэтому вероятный больной мог практически день, а то и полтора проводить без оказания помощи. Сейчас это сделано быстро. Любой подозреваемый в наличии заболевания сразу переводится в разряд заболевших, чтобы сразу же начинать лечить, а потом уже дотягиваются все остальные тесты. А он, может быть, и не заболел.

Поэтому в какой-то день может резко взлететь статистика по количеству, а в другой, наоборот, резко упасть.

При этом летальность коронавируса сейчас не очень большая.

— В районе 2,3 процента.

— Да, конечно, 2,3 процента — это не страшно.

Причем в районе Хубэя это 3,8, что совершенно понятно, ведь там концентрация. А если мы смотрим весь остальной Китай, там — 0,5 процента.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы китай хубэй эпидемия статистика коронавирус точка зрения алексей маслов любовь степушова экспертное мнение информационная война
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
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