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Автор Любовь Степушова

Багдасаров рассказал, готова ли Россия к войне с Турцией

Мир » Азия » Ближний Восток

Заигрывания с Турцией оказались для России провальными, но втянувшись в них, надо делать крупные ставки, считает востоковед Семен Багдасаров.

Точка зрения: Будет ли война России с Турцией в Сирии

Турция готова начать военную операцию в Идлибе

Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая перед членами правящей Партии справедливости и развития, заявил, что Анкара готова начать военную операцию в Идлибе.

"Если страны, с которыми мы ведем переговоры, не сделают в Идлибе, что нужно, то мы сами сделаем это. Пока мы не получили результата переговоров, который бы нас удовлетворял. Мы полностью готовы к собственной операции в Идлибе, это только вопрос времени, можем начать ее в любую минуту, это жизненно важная для нас операция", — сказал Эрдоган.

Он добавил, что по телефону обсудил возможные действия Турции с президентом США Дональдом Трампом.

Это худший сценарий в отношениях Россия-Турция

В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных вооруженных формирований. Однако Турция не выполнила условия по разоружению радикальных группировок, которые постоянно обстреливали позиции Сирийской арабской армии (САА) и мирных жителей. В конце января САА начала наступление в провинции Алеппо, сегодня она освобождена вся и половина провинции Идлиб, так что 13 из 30 турецких наблюдательных пунктов оказались в окружении.

Пресс-атташе Владимира Путина Дмитрий Песков назвал худшим сценарием развития событий возможную операцию против Сирии.

Готова ли Россия?

Как сказал "Правде.Ру" директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров, в Идлибе уже сосредоточено 7 тысяч военнослужащих регулярных вооруженных сил турецкой армии и свыше 2 тысяч единиц бронетехники.

"Эрдоган готов начать. Готовы ли мы — это самый интересный вопрос. Я думаю, что заигрывания с Турцией были ошибочными. Я считаю, что все люди, которые занимаются на турецком направлении, должны быть сняты с должностей. Это полный провал", — сказал эксперт.

По мнению Семена Багдасарова, чтобы самим глубоко не ввязаться, мы должны предоставить возможность сирийскому руководству в срочном порядке, договориться с филиалом Рабочей партии Курдистана Партией Демократического Союза, у которой есть военное крыло, воюющее в Сирии (YPG), на формирование отдельного корпуса.

По сути, это можно быстро сделать, что резко повысит боевую возможность сирийской армии. А мы должны помочь техникой, считает эксперт. Если Эрдоган открыто вмешивается во внутрисирийскую борьбу, значит, Сирия должна вмешаться во внутритурецкую повестку:

  • поддержать Рабочую партию Курдистана;
  • различные марксистско-ленинские местные группировки;
  • заявить претензию о возврате незаконно отобранного в 1939 году Александреттского санджака.

"По-крупному надо играть, как Эрдоган играет, а то проиграем", - сделал вывод Семен Багдасаров.

В 1939–1940 годах у Сирии был отторгнут Александреттский санджак — многонациональный край, превратившийся в этнически однородный турецкий Искендерун.

Ситуация в Идлибе взрывоопасная

По оценке российского военно-дипломатического источника, несмотря на заявления о желании решить ситуацию в Идлибе дипломатическими методами, Анкара активно перебрасывает в "зону деэскалации" личный состав, вооружения и военную технику. Сейчас там собрано более 70 танков, около 200 боевых бронированных машин и 80 орудий полевой артиллерии. 1 февраля 2020 года в ходе нейтрализации попытки прорыва террористов в один из районов Алеппо погибли четверо сотрудников ФСБ России, находившихся в Сирии в служебно-боевой командировке.

Главную тревогу вызывают случаи применения боевиками в Идлибе американских переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). В течение последних десяти дней сбиты два вертолета сирийской армии.

Переговоры в Москве 17 февраля с турецкой стороной закончились без объявления результатов, нового соглашения по Идлибу не достигнуто.

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Темы идлиб сирия и турция россия и турция семен багдасаров
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