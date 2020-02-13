Военное оборудование готовы поставить США в Идлиб. Это будет сделано для поддержки турецкой стороны.
Также американцы могут предоставить партнерам разведданные.
"США рассматривают в настоящий момент варианты оказания помощи Турции в Идлибе в рамках НАТО, передача турецким военным разведданных и поставка военного оборудования чрезвычайно важны", — заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
Это и есть те самые конкретные действия, которые Турция ждала от США. О них ранее говорил министр обороны Турции Хулуси Акар.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.