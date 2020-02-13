Американцы готовы помочь туркам в Сирии

Военное оборудование готовы поставить США в Идлиб. Это будет сделано для поддержки турецкой стороны.

Также американцы могут предоставить партнерам разведданные.

"США рассматривают в настоящий момент варианты оказания помощи Турции в Идлибе в рамках НАТО, передача турецким военным разведданных и поставка военного оборудования чрезвычайно важны", — заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

Это и есть те самые конкретные действия, которые Турция ждала от США. О них ранее говорил министр обороны Турции Хулуси Акар.