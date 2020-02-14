Алексей Ерхов, российский посол в Турции сообщил, что ему стали поступать угрозы из-за обострения ситуации в сирийском Идлибе.
Дипломат говорит, что эскалация конфликта в провинции Идлиб вызвали сильную волну "антироссийской истерии" в турецких соцсетях.
"Последние несколько дней в Сирии происходят очень болезненные события, которые не могут не вызывать тревогу. Гибель сначала наших офицеров, потом турецких военных. Но посмотрите, какая чудовищная свистопляска началась в соцсетях. Не хочется, но процитирую некоторые из высказываний. "Прощайтесь с жизнью", "Никто не будет вас оплакивать", "Настало время вам сгореть" и далее сотни комментариев в таком же духе", — сказал дипломат в интервью турецкому изданию Sputnik.
Ерхов напомнил, что однажды подобное уже было:
"… пять лет назад из-за ситуации в Алеппо. Все прекрасно помнят, чем кончилось тогда. "Самолетным кризисом" и злодейским убийством Андрея Карлова. Кстати, мне уже начали напрямую поступать угрозы. Неужели люди разучились делать выводы из произошедших событий? Или злоба и ненависть отбили способность рассуждать логически?".
Но самое опасное, по мнению российского посла, в сложившейся ситуации то, что
"понимать партнера, прислушиваться к нему и принимать право другого человека на свою точку зрения — главная опасность, и закончиться может большой бедой"
"Но вот вторая вещь, на мой взгляд, еще более опасная: это абсолютное нежелание понять партнера, его логику действий, прислушаться к его словам и принять как данность право другого на свою собственную точку зрения, отличную от твоего видения происходящего. Вот такой настрой может обернуться большой бедой", — заключил дипломат.
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