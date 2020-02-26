Кто провалил всю работу по ближнему зарубежью?

Почему в отношении бывших братских республик постоянно происходят провалы в МИДе, в администрации президента, в ФСБ и ГРУ? Почему отношение к ним до сих пор братское, хотя многие из них давно стали откровенно враждебными? Почему наши силовики с удовольствием работают на врагов, а международники контактируют только с официальными режимами?

Президентские поправки с точки зрения социалистов [Жизнь как она есть}

Почему в угоду властям любой соседней страны наши власти зачастую без сомнения и сожаления тут же расправляются со своими патриотическим силами и прорусскими силами из этих республик?

Эти темы в передаче "Жизнь как она есть" обсудили глава медиахолдинга "Правда.Ру" Вадим Горшенин и русский националист, один из организаторов и идеологов "Русских маршей", вице-президент Института национальной стратегии Станислава Белковского Виктор Милитарёв.

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Где искать виновных в предательствах братских республик

— Виктор, мы все-таки с вами родом из другой страны — из Советского Союза. И мы все-таки, наверно, империалисты в том смысле, что хотели бы, чтобы страна была больше и более мощно развивалась за счет и демографической ситуации, потому что в смешанных национальных браках дети получаются более умными.

Сейчас вопрос о нашей политике в отношении бывших республик Советского Союза. Мы сильно проиграли в связи с Украиной. Это уже давно всем понятно.

Но пока не очень заметно и никто об этом не говорит, но мы проиграли Казахстан, проиграли Киргизию, Узбекистан. Про Таджикистан, я уже не говорю. Там слишком шаткое положение, не понятно, что и как там вообще будет.

И сейчас, в свете последних высказываний Лукашенко на встрече с Помпео, мы проигрываем и Белоруссию. Уж это было совсем наше родное и единое, практически одна нация, непонятно, зачем разделенная какими-то границами, которые порезали, мы знаем, кто и когда.

Кто несет ответственность за все эти проигрыши? Ведь мы теряем дружественные нам народы один за другим. Ведь до Беловежской пущи республики, за исключением Прибалтики, даже и не думали отделяться от Советского Союза. Все хотели жить в одной стране. Кто виноват в том, что отношения со многими странами СНГ стали хуже, нежели они были даже при Ельцине?

— Это правильная постановка вопроса. В свое время, когда я читал знаменитые "Вехи", меня потрясла фраза Семена Людвиговича Франка:

"Обвинять царизм в проигрыше революции 1905 года — это все равно, что обвинять Японию в проигрыше России в Русско-японской войне".

То есть надо искать ответственных лиц в генштабе, если войну проиграли.

Но при этом эта метафора имеет и вторую сторону.

Мы должны понимать, что имеем дело с врагами. То есть элиты всех постсоветских республик, включая Белоруссию, изначально враждебны России, жестко враждебны, и то, что Лукашенко много лет использовал пророссийкую риторику, его враждебности не отменяет.

Это значит, что в администрации президента, в международном управлении, в МИДе, в соответствующих департаментах и управлениях ФСБ и Главного разведуправления либо сидят лохи, которые не понимают, с кем они имеют дело, и плохо готовят нашу политику и плохо готовят информацию, либо информация, которую собирает наша разведслужба…

Мне все-таки кажется, что разведчики у нас до сих пор профессиональные и качественные, но все их доклады игнорируются и топятся на среднем верху и не доходят до самого высшего руководства. Потому что проводимая Россией политика — это политика отношений с друзьями, а не с врагами.

Проводимая Россией политика — это к тому же не просто тупое, глупое, а контрпродуктивное, как мне говорят в профессии, непрофессиональное зачисление враждебных режимов в дружеские.

Ставка на правящие режимы — еще одна ошибка

И еще одна очевидная ошибка — ставка исключительно на правящие режимы. То есть посольство в Киеве много лет при всех послах работало только с действующей властью.

Даже при Ющенко (хотя Ющенко совершил практически госпереворот и не допустил Януковича к власти) с оппозицией работы вообще не велось. С русской общиной работы вообще не велось. А то, что велось, — это просто издевательство, как Ленин говорил.

Реально такое впечатление, что кто-то наверху как считал своих друзей по комсомольским баням 70-х годов, так искренними друзьями до сих пор их и считает.

Работа была провалена больше чем на сто процентов. Десять лет назад я написал статью о том, какая внешняя политика нам нужна. Ее в МИДе и МГИМО замолчали, никаких обсуждений не было.

Но некоторые умные люди нашлись, и некоторые позитивные изменения я все-таки вижу. Это прежде всего Агентство политических новостей канала Russia Today и вообще весь комплекс служб на Зубовском.

Я восхищаюсь этой работой. Это именно то, к чему я, в том числе, призывал.

— Марго Симоньян — очень эффективный менеджер.

— Она обалденно умный человек и знает, что делать. Но все остальное, как это — "дети у вас замечательные, а все остальное, извините…"

То есть в целом политика продолжает оставаться провальной. Никто не сделал предварительной работы по поводу ухода Назарбаева в почетную отставку. Никто ни на что не реагирует…

Как "Правду.Ру" обвинили в экстремизме

— А что там делать какие-то прогнозы? В Казахстане были и идут все те же самые процессы, которые шли на Украине.

Отношение к русскому языку не так агрессивно, но в школах это все убирается, кириллица заменяется на латиницу, и это даже не вчерашний, а позавчерашний день. Я даже могу рассказать, как нас вызвали в Следственный комитет России по уголовному делу против "Правды.Ру", которое было заведено в Казахстане. Как вы думаете, за что?

— Наверно, за политический экстремизм?

— Да, за экстремизм. Знаете, в чем выражался этот экстремизм? В одном из материалов мы процитировали Солженицына.

— А… про подбрюшье?

— Да. То, что Солженицын писал о Казахстане. Следственный комитет вызывает нас и допрашивает в рамках всех формальных процедур и т. д. и т. п. Что это вообще? Как СК может так на это смотреть?… Мы же выступаем с патриотических позиций, и мы не говорим ничего того, что противоречило бы внешней политике России. Но официальные следственные органы по просьбе казахских товарищей начинают делать какие-то невообразимые вещи.

— И, кстати, сам этот факт безусловной помощи органов из братских, прости, господи, республик и готовность, во-первых, хватать наших, во-вторых, хватать русских беженцев оттуда, и в-третьих, хватать их местных оппозиционеров, причем хватать просто потому что их тамошняя вертухня обвинила в госизмене, — это фантастическая по глупости политика. Вместо того, чтобы выращивать здесь полезных людей для себя.

— Это антипатриотическая позиция. И вот мы ведь уже поняли, что происходит.

— Кто ответственный я, конечно, не знаю, потому что Лавров мне симпатичен и было бы обидно, потому что его публичные речи мне нравятся. И мне не хотелось бы верить, что он отвечает за такие провалы в его ведомстве.

Но то, что провалы происходят в МИДе, в администрации президента, в ФСБ и ГРУ, — это факт.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Юрий Кондратьев