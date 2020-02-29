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Автор Вадим Горшенин

Чем плоха внешняя политика России

Политика » Власть » Правительство

Почему бывшие братские советские республики становятся все более небратскими и антироссийскими? Почему у России есть более-менее внятная политика только в отношении главных игроков на международной арене? Почему никто толком не занимается ближним зарубежьем, а если что-то и делается на этом направлении, то вхолостую или даже против наших интересов?

Президентские поправки с точки зрения социалистов [Жизнь как она есть}

На эти вопросы главы медиахолдинга "Правда.Ру" Вадима Горшенина в передаче "Жизнь как она есть" ответил общественный деятель, публицист, русский националист, вице-президент Института национальной стратегии Станислава Белковского Виктор Милитарёв.

Читайте начало интервью:

Почему Россия не раздает "печеньки"

— Виктор, российский "Газпром" проиграл огромную кучу денег той же самой Украине, а до этого постоянно делала всевозможные поблажки и скидки. Если бы хотя бы десятую часть от одной из этих сумм Российская Федерация вложила бы в так называемые "печеньки"…

— Да, понятно, финансирование не только власти, но и пророссийской оппозиции на территории Украины…

— Да. То никакого Майдана бы не было.

— Да.

— Но не было бы никакого Крыма и юго-востока Украины, из-за которых на Россию наложены санкции. Я приветствую присоединение Крыма, но если бы там было все нормально, его можно было бы и не присоединять, а нормально сотрудничать. И со временем через референдумы можно было бы выйти на новый союзный договор, ведь это стратегические направления для воссоединения разделенного народа.

— Кто-то тупо проводил политику в идеологии "Священного союза" Николая I, который очень долго колебался, потому что греки восстали, их резали, но ведь султан же — легитимный правитель и монарх, а мы поддерживаем других монархов в Европе как законных правителей и восстание против них считаем бунтом.

То же самое и здесь — всю оппозицию считали бунтом, правящую номенклатуру считали законными правителями и помогали только им.

Кто придумал эту вот специфическую доктрину и почему она проводилась неукоснительно, без исключений? Ни в одной постсоветской стране не проводилась работа с внутренней политикой этих стран ни на уровне политической оппозиции, ни на уровне неправительственных организаций, ни на уровне СМИ.

Каналы есть, но зачем работать?

— В Белоруссии, на Украине и в Казахстане до сих пор смотрят Первый канал и "Россию".

— Да.

— Есть подключение, есть кнопки, и есть те, кто хочет смотреть. Но видим ли мы на этих каналах, через которые мы можем проводить в мир российскую внешнюю политику в какой-то части, хоть одного белоруса, которого хотя бы неявно продвигали как эксперта, чтобы люди в Белоруссии видели, кто пользуется поддержкой в России?…

— Абсолютный ноль.

Только Модест Колеров у себя на Regnum (спасибо Модесту огромное за это) продвигает пророссийских белорусских экспертов, и то — за это имеет кучу проблем.

— И за это имеют уголовные дела.

— Да.

— Сильно ли наш МИД поддерживал тех корреспондентов Regnum?

— Никак не поддерживал.

Внешняя политика России ущербна

— Вот и весь вопрос как раз в том, что у нас нет никакой внешней политики.

— Есть, но только с великими державами, и успешная политика в дальних странах по захвату тамошних энергосистем. Молодцы, так и надо. Но этого совершенно недостаточно.

— Здесь я, на самом деле, очень симпатизирую Михаилу Бабичу. Он очень хорошо себя проявил, когда был послом в Белоруссии.

— Да, он — настоящий парень.

— Да, и он все сделал отлично, но это была отличная игра бухгалтера. Не было и нет во внешней политике России вообще поддержки НКО с пророссийскими взглядами, работы с оппозицией. И у него все-таки не было каких-то прорывных действий, которые бы вывели наши отношения с белорусами на новый уровень.

— Такое впечатление, что на самом верху или почти на самом — в Кремле или около него — кто-то имеет пацанскую точку зрения, что поскольку госдеп у нас устраивает НКО — это западло, но мы никогда не опустимся до нерыцарского поведения, чтобы создавать где-то НКО и давать печеньки даже в сопредельных странах. Николай I в свое время именно таким пацанским лозунгом руководствовался. Такое бывало, но он хотя бы верил в то, что их династия — от Бога с помазанием.

Такое впечатление, что сейчас любым действиям, вообще, политике по укреплению наших позиций в ближних странах дан стоп-сигнал, причем, обратите внимание, в Европе такое у нас началось.

Вообще-то, и в Германии, и в Англии, и во Франции, и в Испании, и в Греции, и в Венгрии (спасибо огромное) я увидел, что мои идеи десятилетней давности таки прочли и воплощают. Там началась работа с НКО, с партиями, а вот на территории бывшего Советского Союза этого как не было, так и нет и даже, видимо, не планируется несмотря на все события.

Чем занимается Россотрудничество

Правда территория бывшего Советского Союза в компетенции МИДа только отчасти, зря я на Лаврова бочку катил. Работает по этим странам Россотрудничество. А оно ничего не делает, поэтому практически вся работа по бывшему Советскому Союзу ведется в рамках какого-то управления администрацией президента.

К сожалению, ФСБ и администрация президента свою внутреннюю структуру не публикуют, поэтому американские шпионы знают, а наши политэксперты не владеют информацией.

Но похоже, что как раз в том подразделении на Старой площади или в Кремле, где занимаются сотрудничеством с республиками бывшего Советского Союза и курируют Россотрудничество, и засела концепция "Священного союза" ни в коем случае не вести якобы подрывную пророссийскую работу в странах бывшего СССР.

— Вы будете смеяться, но я как-то заглянул в Россотрудничество. Ведомство работает, там хорошие бюджеты. Но, помимо оплаты чиновников, деньги в основном тратятся совсем не на то, о чем мы говорим.

— Ага, они в книжные выставки уходят.

— Книжные выставки, проспекты о том, что сейчас в России происходит, и тому подобную наглядную агитацию.

— Кругосветное путешествие в честь дружбы России.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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