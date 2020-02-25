Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Вадим Горшенин

Как видят жизнь Путин и остальная элита

Политика » Власть » Кремль

Как выглядит жизнь народа с точки зрения элиты? И почему она держит народ, в том числе лучшие умы страны, за лохов? Почему ученым, вернувшимся из-за границы, платят во много раз больше, чем патриотам, которые никуда не уезжали?

Президентские поправки с точки зрения социалистов [Жизнь как она есть}

Почему президент рад обсуждать и доверять народу — источнику власти — решения по мелким вопросам, но уклоняется от самых важных?

Об этом в передаче "Жизнь как она есть" говорили глава медиахолдинга "Правда.Ру" Вадим Горшенин и общественный деятель, публицист, вице-президент Института национальной стратегии Станислава Белковского Виктор Милитарёв.

Читайте начало интервью:

Почему в России не вводят прогрессивный налог

— Виктор, достаточно часто многие предлагают ввести прогрессивный налог. И если уж президент решил посоветоваться с народом о таких мелочах, как нужно ли индексацию пенсий вносить в Конституцию, то об этом тем более надо бы провести референдум.

А прежде, чем принимать решение о пенсионной реформе, которая заключается, по сути, только в увеличении возраста выхода на пенсию, что является социальным достижением, вообще необходимо было провести референдум, а не внедрять ее силовым решением против мнения всего народа: "Я сказал, и оно так будет".

Если, как сказал президент в своем послании, народ — источник власти, нужно было, во-первых, поговорить с народом, нормально объяснить, почему это нужно.

Если в бюджете денег не хватает, то тоже всегда есть несколько выходов: не только пенсионная реформа, но прогрессивный налог, поднятие налогов для углеводородов компаний, которые их экспортируют, есть еще какие-то варианты.

К тому же, как само правительство призналось, экономии от этой реформы практически нет.

Но ведь когда про прогрессивный налог спросили Путина на одной из пресс-конференций, он начал говорить что-то отвлеченно философское, рассуждать о том, ну а как же это так можно…

Почему же во всем мире пришли к этому, везде это можно и так и делается, а у нас это почему-то невозможно. Да еще у нас даже невозможно обсуждать это, вынести этот вопрос на рассмотрение источника власти в Российской Федерации. Почему?

— Меня точно так же шокировал несколько лет назад ответ Путина на вопрос, который всем совершенно непонятен… (Хотя, с другой стороны, все это так же прекрасно понимают, как и про "невозможность" прогрессивного налога.) Его спросили, почему у нас в стране, которая добывает нефть и газ, цены на бензин выше мировых, неужели мы не можем для своих людей установить доступные цены. А он на это только сказал: "Вот увидите, как будет плохо, если мы это сделаем". И сразу перешел к другому вопросу. А ведь это базовые вопросы.

Реально возникает подозрение, что если президент и его команда все же любят народ, то категорически не готовы по-настоящему ограничить сверхдоходы и сверхпотребление верхнего класса.

То есть они согласны не только легализовать то, что возникло при Ельцине, но они не готовы хоть сколько-то серьезно ограничить это и на будущее.

Более того, президент пару раз повел разговор о компенсационном налоге, но все быстро закончилось, больше его нет, его не обсуждают.

Поэтому абсолютно с вами согласен в том, что много из предлагаемых социальных поправок Путиным выглядят в общем контексте несколько лицемерно. Но это не отменяет того, что я его поддержу, потому что хоть и лицемерно и крохи, но все же хоть какой-то клок пользы есть.

Вот правильно Константин Крылов сказал:

"Русские имеют стандартную ошибку несерьезно относиться к формальностям, а бумажка на самом деле — это серьезно".

Поэтому любую запись в Основной закон страны о повышении социальных прав населения я приветствую.

Я просто говорю, что того, что предлагает Владимир Владимирович, абсолютно недостаточно. Но лучше хоть что-то, чем ничего.

Почему не увеличиваются инвестиции в образование

— Ну, может быть, это так и есть, и так к этому и надо относиться. Поэтому я в принципе тоже приветствую, что Владимир Владимирович рассказал в своем Послании, например, про шаги в сфере образования.

— Да.

— И даже уточнил бы, что надо расширять количество бесплатных мест в вузах, особенно там, где специалистов не хватает.

Самое важное, что позволило стремительно развиваться Советскому Союзу в начале и середине его истории, — то, что очень большой процент ВВП всегда выделялся на образование и науку.

Даже во время Великой Отечественной войны, во время самых тяжелых боев этот процент был выше, чем сейчас.

— Да, факт, что финансировалось образование в долевом отношении лучше, чем сейчас.

И в этом смысле пока за все 20 лет своего правления Путин не отменил то, что сделали Гайдар, Чубайс и Ельцин в этой сфере, то есть фантастическое сокращение расходов на образование.

Тогда же Гайдар прямо отвечал, что мы — бедная страна и не можем себе позволить…

— Более того, он увеличил это сокращение. И поэтому можно назвать лицемерием слова о том, что дополнительные поступления в бюджет от углеводородов мы перенесем на интеллектуальные направления, направим для достижений в программировании и т. д.

Уже давно невозможно увеличить доходы, если не будет интеллектуальной составляющей. А откуда ей взяться, если мы не будем вкладывать деньги в образование?…

Почему ученым, вернувшимся из-за границы, платят больше

— А там же еще хуже. Я вот смотрю за этим процессом и обнаружил ужасно смешную вещь.

Те, кто по поручению Путина занимаются наукой и образованием, в особенном восторге от наших ученых, которые вернулись из-за границы.

Им они согласны платить раз в 10-20 больше, чем нашим ученым, которые остались патриотами и никуда не уехали, потому что они "козлы, лохи, идиоты, а это нормальные ребята с достижительной мотивацией, которые добились успеха в нормальных странах"…

Подозреваю, что и сам Владимир Владимирович, и вся наша патриотическая элита от них в восторге. Хотя к науке и ученым у них вообще интересное отношение. Для них артисты и спортсмены — это великие люди, они каждый день тренируются, добиваются миллионов. "А ты кто? Ты же — нищий. Ну и что, что ты умный?!"

То есть все равно от этой поговорки чикагских бандитов наши элиты избавиться не могут. Они не могут научиться на равных беседовать с лучшими умами страны. Они их держат за лохов.

Более того, попытка говорить на равных с нашей стороны воспринимается как дерзость, после которой тебя отлучают от общения.

Выживают только люди с гибким позвоночником, которые перестают быть интеллектуалами, потому что их используют как молчальных порученцев.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы элита бюджет ученые инвестиции образование вадим горшенин владимир путин виктор милитарёв социальные права экспертное мнение жизнь как она есть прогрессивный налог
Новости Все >
Бывший президент Египта скончался
Автор песни "За Путина" посоветовала Водонаевой сходить к психологу
Эксперт: Украина устраивает "бесполезную возню" во всех странах мира
Шесть матчей чемпионата Италии пройдут без зрителей из-за коронавируса
Больше двух миллиардов долларов потеряла Белоруссия из-за России
"Горите в аду": кто-то из окружения Рудовой "слил" ее номер телефона
Школьники Татарстана выложили в Сеть видео с падением пьяного учителя
Состав Общественной палаты России будут формировать по-новому
The National Interest: Россия и без авианосцев сильна
Борзаковский снял свою кандидатуру с выборов главы ВФЛА
Последние материалы
Эксперт: Украина устраивает "бесполезную возню" во всех странах мира
США провели учения: в планах было разбомбить Россию
Шесть матчей чемпионата Италии пройдут без зрителей из-за коронавируса
Больше двух миллиардов долларов потеряла Белоруссия из-за России
Как видят жизнь Путин и остальная элита
"Горите в аду": кто-то из окружения Рудовой "слил" ее номер телефона
Мураев рассказал, почему снизился рейтинг Зеленского
Школьники Татарстана выложили в Сеть видео с падением пьяного учителя
Состав Общественной палаты России будут формировать по-новому
Что нужно России, чтобы привлечь медтуристов
Популярное
Власть
Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу

Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.

Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу
Медики обнаружили новые опасные свойства коронавируса
Мир. Новости мира
Медики обнаружили новые опасные свойства коронавируса
Мир. Новости мира
Финны предлагают объединить юго-восток Финляндии и северо-запад России
Происшествия
В Москве произошло обрушение конструкции башни "Око"
Соломон Соловьев Космические аскеты и отшельники - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Игры парткомов: Валерия и Шнуров поборются за власть Василий Амирджанов Петр Фадеев "Эксперимент": штрафы за парковку у собственных дач Петр Фадеев
Комментарии
Обидевшийся Лукашенко начал зачистку медиаполя страны от всего русского
Секретарь СНБО Украины уверен, что "увидит развал России"
Китай создает симбиоз Су-57 и J-20
Путин: продолжительность жизни в России увеличилась
Обуздать коррупцию поможет конфискация - мнение
Шуфутинский поддержал Успенскую в споре с Собчак
Путин: продолжительность жизни в России увеличилась
Сенсация: найден свидетель запуска ракеты с "Бука", сбившего MH17
Путин заявил об эффективности нацпроектов
В Германии обнаружили череп крошечного динозавра
Сенсация: найден свидетель запуска ракеты с "Бука", сбившего MH17
Игры парткомов: Валерия и Шнуров поборются за власть
Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу
Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу
Финны предлагают объединить юго-восток Финляндии и северо-запад России
Украинцы с лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться
Певицу Ирину Аллегрову не узнали на фото без парика
Губерниев сравнил дело Логинова с инцидентом с Голуновым
Украина похвасталась способностью "выжигать российские войска"
Скончался последний маршал СССР Дмитрий Язов
Сенсация: найден свидетель запуска ракеты с "Бука", сбившего MH17
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ