Жизнь во власти: Сергей Кириенко

Сергей Кириенко снова вышел на ведущую роль в государстве — теперь он кремлевский куратор внутренней политики России. Так кто же все-таки он такой? И куда он поведет внутреннюю политику? Ждать ли от него новых сюрпризов?

Президентские поправки с точки зрения социалистов [Жизнь как она есть}

На эти вопросы главы медиахолдинга "Правда.Ру" Вадима Горшенина в передаче "Жизнь как она есть" ответил общественный деятель, публицист, вице-президент Института национальной стратегии Станислава Белковского Виктор Милитарёв.

Читайте начало интервью:

— Виктор, поговорим об изменениях в верхах. Почему, что это, зачем это надо и т. д.?

— Про коридорологию не так интересно, как про социальную жизнь.

"Люди — новая нефть?"

— А как вы считаете, в верхах действительно есть концепция, что "люди — это новая нефть"?

— Я в это не верю. Как я никогда не верил в то, что американские элиты взорвали небоскребы, как я никогда не верил и не поверю, что наши элиты взрывали дома в Москве, это чересчур.

Вот точно так же я никогда не поверю, что Путин, понимая, что народ взбешен неравенством и хотел бы жить лучше, собирается в условиях санкций выжимать деньги с бедных, лишь бы не подавить богатых. Тогда он — враг народа, я в это не верю, он не враг народа.

Кто такой Сергей Кириенко

— Верю, не верю — это такая история… А как вы тогда прокомментируете, что куратором внутренней политики сейчас в стране является огрызок гайдровско-чубайсовской элиты? Ведь Сергей Кириенко — это один из лидеров "Союза правых сил". Как можно назначать на кураторство внутренней политикой такого либерала?

— Я не соглашусь довольно радикально. Я не знаком с Сергеем Кириенко, но я за ним внимательно наблюдаю много лет. Он не либерал, он — технократ. Про него и байки пускали, как про Володина запускали гнусные байки — про его личную жизнь, так про Кириенко распускали гнусные байки, что он кришнаит, саентолог.

Сергей Кириенко в первые годы его политического взлета меня уже потряс.

На фоне того, что ельцинские премьеры так быдлово-басисто, видимо, подражая своему президенту, хамски говорили оппозиции, Сергей Кириенко потряс меня аристократической холодной вежливостью, с которой он говорил как с лидерами Кремля, так и с оппозицией.

Это была моя первая заметка. А вторая заметка — это, по-моему, козырная карта.

После того, как он ушел из правительства, он много лет руководил Росатомом и добился того, что Росатом стал одной из самых сильных на мировом уровне технократических корпораций.

Мне так все знакомые специалисты говорят, я сам слушаю и читаю.

— Можно вспомнить обещания Кириенко, когда он стал руководителем Росатома. Он открыл меньше половины атомных электростанций, которые обещал, при том что государство внимательно следило за этой отраслью, финансировало в необходимых размерах. И потом он же все-таки не так просто ушел из правительства, а с огромным скандалом, к которому привел дефолт.

— А причем здесь Кириенко? Очевидно, что ельцинская банда специально взяла молоденького, чтобы на него все свалить. Это такая очевидная подлая технология.

Ведь не Сергей Кириенко запустил омерзительную пирамиду ГКО, и можно подумать, что в момент, когда его назначали премьером, в Кремле не знали, что происходит…

Кириенко подставили?

— Как думаете, он сам это представлял, когда его назначали?

— Я думаю, Кириенко отлично понимал, что его назначили козлом отпущения и хотят просто выкинуть из колоды, потому что при нем произойдет дефолт.

Он это отлично понимал. Но он разумный человек, поэтому считал, что постарается все это сделать безболезненно. А самое главное — нет плохой рекламы, кроме некролога.

И так уже с точки зрения рационального карьериста рассуждая, побыть премьером полгодика и потом перейти на руководство крупнейшей госкорпорацией — это хороший тренд.

— Он был еще руководителем представительства президента в Приволжском федеральном округе.

— Да, полпредом. И вот мои друзья и в Нижнем, и в Питере рассказывали, что с ним было очень хорошо работать, что он поддерживал разумные проекты. То есть если он и либерал, то не оголтелый. Гайдарочубайщины в нем абсолютно нет.

"Союз правых сил" — неправильные либералы?

— Вопрос даже не в том, что он либерал или не либерал, а в том, что он был и руководителем фракции "Союза правых сил" в Государственной Думе. И если мы посмотрим на предвыборную программу тогдашнего СПС, то мы увидим все то, лицом чего он был. Мы увидим все то, что вы так резко не приемлете и всегда против этого выступали.

— Я бывал в московской организации "Союза правых сил". И я помню, что один раз у них была почти социалистическая программа. Ее уральский политтехнолог Антон Баков им писал. Она была совершенно левая.

— Но это было уже позже.

— Да. Общался я с ними, среди их актива есть сумасшедшая шиза, которую я терпеть не могу. Но есть и очень умеренные либералы. Есть даже русские национал-патриоты. Есть даже люди с социальной позицией. Это уже отдельный большой разговор.

Кого Ельцин вывел в люди

В общем, я бы сказал так: из всех тех людей, которых нам показывал Ельцин за свое правление, из всех ельцинских либеральных выдвиженцев, Сергей Владиленович Кириенко — самое меньшее зло.

Ну я о Владимире Владимировиче Путине сейчас не говорю, хотя Путин — тоже его выдвиженец, но это особый случай, он нам очень понравился с самого начала и т. д. Но при всем этом я совершенно не могу отрицать, что, может быть, вы правы в своих реакциях на Сергея Кириенко, поскольку лично я его не знаю.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Юрий Кондратьев