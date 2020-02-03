Возможна ли конфедерация Украины, Польши, стран Прибалтики и Белоруссии

Шла ли речь о новой версии "Восточного партнерства" как конфедерации государств в беседе Майка Помпео с Александром Лукашенко, рассказал политолог Максим Буланов.

Россия и Белоруссия - вместе в тупик разногласий?

"Восточное партнерство 2.0"

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник завершил поездку по постсоветскому пространству, включавшую в себя посещение Украины, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Белорусский телеграм-канал "Трыкатаж" пишет, ссылаясь на источник в МИД Белоруссии, что Александру Лукашенко было передано письмо Дональда Трампа с версией "Восточного партнерства 2.0", где говорится о геополитическом объединении прибалтийских республик, Польши, Украины и Белоруссии и даже о "конфедерации этих стран с участием в НАТО, ЕС и ЕАЭС одновременно".

Как сказал "Правде.Ру" доцент кафедры регионоведения и международного сотрудничества Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Максим Буланов, общая цель визита — это укрепление влияния Соединенных Штатов на постсоветском пространстве. Конечно, в каждом из случаев своя специфика: на Украине — своя, в других странах — своя.

Белоруссия в ЕС, НАТО и ЕАЭС одновременно?

По мнению эксперта, если такое письмо и было, о чем нет официальных данных, то объединение ЕС и НАТО с ЕАЭС через Белоруссию — "это вряд ли возможно". У подобного рода интеграционных объединений разные центры притяжения.

"Они хотя и могут быть достаточно похожими между собой, например, Евразийский экономический союз формируется именно по лекалам Европейского союза. Но тем не менее внутренние правила довольно сильно отличаются", — отметил эксперт.

По его мнению, Польша и страны Прибалтики не самые влиятельные члены ЕС, и они не имеют даже формального права вступать в подобный интеграционный союз.

"Если будет создано такое объединение между членами Евразийского экономического союза и Европейского союза, это фактически будет означать, что Белоруссия и другие страны ЕАЭС автоматом вступят, по крайней мере, с точки зрения таможенных и прочих экономических правил, в Европейский союз, а страны Прибалтики и Польша могут выступать посредниками".

Эксперт сомневается, что подобная идея будет благоприятно воспринята со стороны других членов Европейского союза.

"Тогда у них свои идеи возникнут — давайте тоже с кем-нибудь объединяться, чтобы иметь возможность быть посредниками между Европейским союзом и еще какой-нибудь группой стран", — сказал политолог.

Представляется, что белорусский МИД выдает желаемое за действительное и через телеграм-каналы Лукашенко желает дорого продать свою дружбу Владимиру Путину.

Как сообщала "Правда.Ру", по мнению эксперта Юрия Почты, Запад оторвал постсоветские элиты Украины, Грузии и Молдавии от России, но они оказались ему "не по карману". Оплачивать их фантазии Европа не хочет и пересмотрит отношения с ними.

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