Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил американского госсекретаря Майка Помпео за визит в Минск. По словам белорусского лидера, представитель США "шел на риск" во время визита в Минск после "разного рода недопонимания" между странами.
Помпео ответил, что понимает ситуацию, в которой находится Белоруссия, поэтому Штаты не ставят властям страны ультиматум - определить политический курс на США или Москву. Более того, госсекретарь даже сообщил, что США могут назначить своего посла в Белоруссии, который был отозван еще в 2008 году.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.