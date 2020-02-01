"Спасибо за риск": Лукашенко поблагодарил Помпео за визит в Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил американского госсекретаря Майка Помпео за визит в Минск. По словам белорусского лидера, представитель США "шел на риск" во время визита в Минск после "разного рода недопонимания" между странами.

Помпео ответил, что понимает ситуацию, в которой находится Белоруссия, поэтому Штаты не ставят властям страны ультиматум - определить политический курс на США или Москву. Более того, госсекретарь даже сообщил, что США могут назначить своего посла в Белоруссии, который был отозван еще в 2008 году.