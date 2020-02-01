В Белоруссии подвели итоги переговоров с США

Накануне белорусский лидер Александр Лукашенко провели переговоры с госсекретарем США Майком Помпео в Минске. Подробнее об их встрече рассказал глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

"Стороны пришли к выводу, что по ряду направлений подходы и интересы совпадают или перекликаются", - сообщил Макей.

По словам дипломата, встреча Лукашенко и Помпео проходила в атмосфере взаимопонимания и сторонам удалось прийти к взаимопониманию.